Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia

Película aderente nas janelas de PVC para isolar o frio e a humidade
Película aderente nas janelas de PVC para isolar o frio e a humidade
Foto: captura de ecrã Instagram @minha_casa_042

Uma dica prática e surpreendente foi partilhada por uma criadora de conteúdos turca. Desta forma, consegue bloquear o ar frio

Com a chegada dos dias mais frios, tudo o que desejamos é que a casa esteja quente e acolhedora. Com algumas mudanças simples e eficazes, é possível elevar a temperatura e reduzir os custos com aquecimento.

Uma dica prática e surpreendente foi partilhada pela criadora de conteúdos turca responsável pela página de Instagram @minha_casa_042: consiste em bloquear o ar frio que entra pelas janelas de PVC com recurso a uma película aderente. Este truque, além de económico, é de fácil execução e pode fazer toda a diferença nos dias mais frios.

Basta cortar um pedaço de película aderente com o tamanho da parte inferior da janela. Em seguida, coloque a película na zona onde se sente mais corrente de ar. Finalmente, pressione bem e feche a janela para selar esse espaço.

Com este método simples, consegue reduzir de forma significativa a entrada de frio e criar uma barreira eficaz contra correntes de ar.

