Experimente a adrenalina de um rio com um ambiente controlado neste parque português

Neste parque português, cada curva oferece emoção e diversão. Entre corredeiras e águas cristalinas, todos podem viver uma aventura única num ambiente seguro e controlado.

Já ouviu falar de canyoning, a prática desportiva que envolve descer a pé e a nado linhas de água com elevado declive em zonas montanhosas? Parece um desporto radical – e de facto é –, mas agora pode ser experimentado num ambiente seguro graças ao parque de aventura Pena Aventura, situado no Norte de Portugal.

O Canyoning Park é uma das mais recentes atrações do Pena Aventura, em Ribeira da Pena, distrito de Vila Real. É ideal tanto para os mais aventureiros como para quem prefere experiências mais controladas, já que permite viver a sensação de descer um rio num ambiente totalmente seguro.

Ao longo do percurso, que inclui lagoas, uma cascata e zonas rochosas, os participantes podem saltar, deslizar e fazer rapel. A adrenalina está sempre presente, mas a segurança é garantida.

Existem duas opções de percurso: um de dificuldade fácil e outro de nível médio. No percurso fácil, podem participar crianças a partir dos 8 anos; no médio, a idade mínima é 12 anos. Para praticar canyoning no Pena Aventura, é indispensável saber nadar e ter condição física mínima.

Além do canyoning, o Pena Aventura oferece várias atividades nos seus 16 hectares. Para os amantes de adrenalina, o Fantasticable é um cabo de 1.539 metros instalado a 150 metros do chão, permitindo sobrevoar Lamelas e Bustelo a velocidades até 130 km/h.

A Big Tower possibilita fazer mortais no ar antes de cair num colchão gigante. Há ainda paintball, rafting, slide, escalada e muitas outras atividades.

Para quem prefere um dia mais tranquilo, há opções como stand-up paddle, percursos terrestres, minigolfe ou passeios de bicicleta elétrica.

O Pena Aventura disponibiliza várias modalidades de entrada, com preços diferentes. Para famílias com dois filhos, há o Family Adventure, que custa 90 euros em junho, julho e agosto, e 80 euros nos restantes meses, e o Family Fun, por 70 euros. As atividades incluídas podem ser consultadas no site do parque.

Existem ainda outros pacotes para crianças e adultos, uns mais radicais e outros mais tranquilos.

A entrada no Canyoning Park varia conforme a atividade escolhida. O Canyoning Fun Park, de dificuldade fácil e sem rapel, custa 15 euros por pessoa, enquanto o Canyoning Active Park, de nível médio, tem o preço de 22 euros.