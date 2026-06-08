Piscinas naturais, cascatas e paisagens de sonho: portugueses procuram este paraíso longe das praias cheias

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Um dos locais que promete ganhar turistas nos dias de calor.

Com a aproximação do verão e das temperaturas mais elevadas, são muitos os portugueses que procuram refúgios naturais longe da azáfama das praias mais concorridas. Entre cascatas, montanhas e piscinas naturais, as 7 Lagoas, localizadas no Parque Nacional da Peneda-Gerês, continuam a afirmar-se como um dos destinos de eleição para quem pretende desfrutar da natureza em estado puro.

Recentemente, este espaço voltou a captar atenções nas redes sociais através de Diana e Filipe, criadores de conteúdos digitais com cerca de 14 mil seguidores no Instagram. Num vídeo partilhado na plataforma, os dois descrevem o local como um autêntico “paraíso escondido”.

Situadas nas proximidades da aldeia de Xertelo, no concelho de Montalegre, as 7 Lagoas são formadas por várias piscinas naturais interligadas por pequenas cascatas, criando um cenário ideal para mergulhos durante os dias mais quentes. As águas cristalinas e a paisagem montanhosa envolvente fazem deste um dos pontos mais emblemáticos do Gerês na época de verão.

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O acesso mais comum às lagoas faz-se precisamente a partir de Xertelo. O trilho tem uma extensão aproximada de 4,5 quilómetros, apenas de ida, e apresenta um grau de dificuldade entre fácil e moderado, permitindo aos visitantes apreciar diferentes cenários naturais ao longo do percurso.

Para quem optar por deslocar-se de automóvel, existe estacionamento junto ao Bar das 7 Lagoas, com um custo de dois euros por dia. Ainda assim, a recomendação passa por chegar cedo, sobretudo nos meses de julho e agosto, período em que a afluência de visitantes aumenta consideravelmente.

De acordo com informações turísticas oficiais do Parque Nacional da Peneda-Gerês, esta área destaca-se pela sua riqueza natural, biodiversidade e paisagens preservadas, atraindo anualmente milhares de visitantes portugueses e estrangeiros que procuram experiências em contacto com a natureza e percursos ao ar livre.

Entre cascatas, águas transparentes e a tranquilidade característica da região, as 7 Lagoas mantêm-se como um dos refúgios naturais mais especiais para descobrir no Norte de Portugal.

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Temas: Peneda-gerês Calor Dois às 10
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