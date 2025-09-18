Veja os antes e depois que vão inspirar a sua próxima mudança de visual

Às vezes, basta mudar o penteado para sentir que ganhámos uma nova versão de nós mesmas. Estas transformações de antes e depois mostram como um simples corte, uma nova cor ou um styling diferente podem fazer toda a diferença no visual.

Transformar o visual através de um penteado pode ser uma experiência marcante, mas encontrar o estilo perfeito exige técnica, sensibilidade e conhecimento. A cabeleireira lituana Jurgita Malakauskaitė, com mais de 20 anos de carreira, tem-se dedicado a ajudar clientes a descobrirem cortes e colorações capazes de revolucionar a sua imagem.

Para a profissional, criar um novo look vai muito além de um simples corte. É um processo cuidadoso, no qual são considerados aspetos como o formato do rosto, a textura do cabelo e até a cor dos olhos e da pele, como explicou em entrevista ao site Bored Panda.

Com uma abordagem quase científica, Jurgita divide os clientes em quatro categorias inspiradas nas estações do ano: inverno, primavera, verão e outono. Cada perfil apresenta características próprias — da tonalidade do cabelo à intensidade do olhar — permitindo-lhe criar combinações que se ajustam de forma harmoniosa à individualidade de cada pessoa.

Comparando o seu trabalho ao de um arquiteto ou pintor, Jurgita afirma que cada transformação começa com uma análise minuciosa de todos os elementos que compõem a imagem da cliente. Só depois de compreender essas nuances é que define o estilo certo, assegurando que o resultado final não só valoriza a beleza natural, como também reforça a autoconfiança.

Na galeria de antes e depois acima, pode ver algumas das transformações impressionantes realizadas por Jurgita Malakauskaitė. Inspire-se e descubra como um novo penteado pode ser o primeiro passo para renovar a sua imagem e autoestima.

