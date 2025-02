Dia dos Namorados: surpreenda a sua cara-metade com este pequeno-almoço romântico que se faz em 6 minutos

Neste Dia dos Namorados, surpreenda a sua cara-metade com uma receita fácil e rápida de preparar, ideal para fazer antes de sair para o trabalho.

O Dia dos Namorados é a ocasião perfeita para preparar algo especial e saboroso para a pessoa que amamos. A nutricionista Ana Pinto sugere uma receita simples, leve e irresistível que pode ser feita em poucos minutos, mas com um toque romântico e delicioso. Aqui está a receita ideal para este dia especial:

Ingredientes:

2 fatias de pão de forma

1 ovo pequeno

50g de iogurte (pode ser grego light, magro, skyr ou queijo fresco batido)

Adoçante a gosto

2 morangos frescos

Modo de preparação:

Comece por esmagar o miolo das fatias de pão de forma com uma colher. Numa tigela, misture o ovo com o iogurte e o adoçante. Bata bem até formar um creme homogéneo. Espalhe a mistura cuidadosamente sobre as fatias de pão já preparadas. Coloque as fatias de pão na air fryer e cozinhe por 6 minutos a 200ºC. Corte os morangos em fatias finas e, com elas, monte delicadamente um coração sobre o pão. Para um toque ainda mais saboroso, se desejar, polvilhe um pouco de whey de baunilha em pó por cima.

Dica:

Este prato não é apenas delicioso, mas também uma excelente opção saudável para o Dia dos Namorados. Além de ser fácil de preparar, combina a cremosidade do iogurte, a leveza do pão e a frescura dos morangos. A proteína do ovo e o toque do whey de baunilha trazem ainda mais sabor e benefícios nutricionais.

Celebre o amor com uma receita cheia de sabor e carinho, sem abrir mão de uma alimentação equilibrada. Este prato pode ser servido como um pequeno-almoço especial, sobremesa ou até mesmo um lanche romântico para partilhar com a sua cara-metade.