10 ideias de pequenos-almoços com ovos para perder peso

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00
Ovos mexidos com espinafres e cogumelos
Ovos mexidos com espinafres e cogumelos
Image by timolina on Freepik

Começar o dia com um pequeno-almoço equilibrado pode fazer toda a diferença na perda de peso. Escolher alimentos nutritivos e saciantes ajuda a controlar o apetite ao longo do dia, evita exageros nas outras refeições e dá energia para enfrentar a rotina. Descubra 10 ideias de pequenos-almoços com ovos que combinam sabor e benefícios para o seu metabolismo.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Para muitas mulheres, perder peso vai muito além de uma questão estética. Trata-se de sentir-se bem no próprio corpo, ganhar mais energia e melhorar a saúde, sem abdicar totalmente do prazer de comer. Num quotidiano em que o tempo é escasso e a rotina nem sempre permite grandes preparações, o pequeno-almoço assume um papel crucial na organização alimentar diária.

O ovo pode ser um verdadeiro aliado nesse momento do dia. Rico em proteína e com baixo valor calórico — sobretudo quando confecionado de forma saudável — ajuda a prolongar a sensação de saciedade durante a manhã. De acordo com o site El Tiempo, incluir este alimento logo ao acordar pode contribuir para controlar o apetite e favorecer uma perda de peso gradual e consistente.

O essencial, como destaca o mesmo artigo, é saber preparar os ovos. Evitar frituras com excesso de gordura e optar por métodos como cozer, escalfar ou assar pode influenciar significativamente os resultados. Quando combinado com legumes, cereais integrais ou frutas, o ovo transforma-se num pequeno-almoço completo e equilibrado, perfeito para manter o metabolismo ativo.

Ideias de pequenos-almoços com ovo para perder peso:

  • Ovos mexidos com espinafres e cogumelos: salteie os espinafres e os cogumelos com um fio de azeite, adicione ovos batidos e mexa até estarem cozinhados.

  • Claras em omelete com legumes variados: bata apenas as claras, junte legumes picados (pimentos, cebola ou courgette) e cozinhe numa frigideira antiaderente até dourar.

  • Ovo escalfado com abacate em pão integral: coza o ovo escalfado em água com um pouco de vinagre e sirva sobre uma fatia de pão integral com abacate fatiado.

  • Omelete com espinafres, tomate e queijo magro: bata os ovos, adicione espinafres e tomate picados, junte queijo magro e cozinhe lentamente.

  • Ovos no forno em pimentos: corte pimentos ao meio, retire as sementes, coloque um ovo em cada metade e leve ao forno até solidificar.

  • Ovo cozido com abacate e sementes: coza o ovo, corte-o ao meio e acompanhe com abacate e sementes (girassol, chia, linhaça).

  • Wrap de ovo e espinafres: prepare ovos mexidos, adicione espinafres salteados e enrole numa tortilha integral.

  • Ovos escalfados em molho de tomate: faça um molho de tomate caseiro e cozinhe os ovos diretamente nele, servindo quente.

  • Muffins de ovo com legumes: bata ovos com legumes picados, coloque em formas de queque e leve ao forno até firmar; guarde para vários dias.

  • Ovo em abacate no forno: retire o caroço de metade de um abacate, alargue ligeiramente o espaço, coloque um ovo pequeno e leve ao forno até a clara estar cozida e a gema no ponto desejado.

Incluir ovos no pequeno-almoço é uma estratégia simples, saborosa e nutritiva para apoiar a perda de peso, garantindo energia e saciedade durante toda a manhã.

Se quiseres, posso também criar uma versão mais curta e chamativa para uso em redes sociais, mantendo o mesmo conteúdo essencial. Quer que prepare?

Temas: Pequenos-almoço Emagrecimento

RELACIONADOS

Saiba onde não deve guardar os ovos para que durem mais

Adeus, ovos mexidos! Descubra a alternativa saudável que conquistou Márcia Soares

Estes ovos mexidos vão surpreendê-lo! Descubra o ingrediente secreto que os torna únicos

Márcia Soares revela o pequeno-almoço que a mantém em forma

Do pequeno-almoço ao jantar: saiba o que come Cristina Ferreira num dia

O pequeno-almoço de Cristina Ferreira tem três nozes! Saiba quais os outros ingredientes

Dicas

Existe um horário que permite poupar energia ao usar a máquina de lavar roupa

Hoje às 16:00

Estes hábitos estão a aumentar a sua conta da luz sem dar por isso

Hoje às 15:30

A menos de uma hora da capital, está um paraíso na natureza com águas límpidas e muita diversão

Hoje às 15:00

A regra infalível para preparar a porção ideal de arroz

Hoje às 14:30

Não compre pêssegos no supermercado sem fazer isto primeiro

Ontem às 17:00

Desde que começámos a lavá-las assim, as sapatilhas ficam sempre branquinhas

Ontem às 16:30

Poucos sabem, mas este botão do carro ajuda a poupar até 20% de combustível nos meses quentes

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»

Hoje às 12:20

Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»

Hoje às 11:54

Cristina Ferreira exalta-se com Bruno de Carvalho: «Eu isto tenho que dizer!»

Hoje às 12:03

Horas depois da saída polémica, Bruno de Carvalho quebra o silêncio sobre a expulsão — Veja a conversa completa

Hoje às 12:05

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Nutricionista ensina versão saudável de Bacalhau à Brás na air fryer

Hoje às 16:30

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

11 ago, 16:00

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

11 ago, 14:30

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Fora do Estúdio

Acabou! Diogo Bordin e Carolina Braga anunciam separação: «Pedimos respeito»

Hoje às 15:10

Prima e sobrinha da família que morreu em acidente de coração partido: «Morri no dia 9 de agosto»

Hoje às 10:06

Irmã de jovem desaparecido atualiza informações: «Não há forma do João estar bem»

Hoje às 09:34

Perto da menopausa, Cristina Ferreira muda estilo de vida e dá conselho precioso: «Faz toda a diferença»

Hoje às 08:43

Fotos

10 ideias de pequenos-almoços com ovos para perder peso

Hoje às 17:00

Nutricionista ensina versão saudável de Bacalhau à Brás na air fryer

Hoje às 16:30

Existe um horário que permite poupar energia ao usar a máquina de lavar roupa

Hoje às 16:00

Estes hábitos estão a aumentar a sua conta da luz sem dar por isso

Hoje às 15:30