10 pequenos-almoços com ovo que ajudam a emagrecer

  Joana Lopes
  Hoje às 17:00

O ovo é um dos alimentos mais completos e saciantes, tornando-se um grande aliado para quem quer perder peso sem passar fome. Rico em proteína e fácil de preparar, ajuda a controlar o apetite e a manter a energia ao longo da manhã. Descubra 10 pequenos-almoços com ovo simples, saborosos e eficazes para apoiar a perda de peso desde a primeira refeição do dia.

Para muitas mulheres, perder peso vai além de uma questão estética. É também sobre sentir-se bem no próprio corpo, ter mais energia e cuidar da saúde, sem abdicar totalmente do prazer de comer. Num contexto em que o tempo é curto e a rotina nem sempre permite preparações elaboradas, o pequeno-almoço assume um papel fundamental na organização alimentar diária.

O ovo pode ser um ingrediente essencial neste momento do dia. Rico em proteínas e com baixo valor calórico, especialmente quando preparado de forma equilibrada, ajuda a aumentar a sensação de saciedade durante a manhã. De acordo com o site El Tiempo, incluir ovos logo ao acordar pode controlar o apetite e favorecer a perda de peso gradual e consistente.

Segundo o mesmo artigo, o segredo está em saber preparar os ovos. Evitar fritos com excesso de gordura e optar por métodos como cozer, escalfar ou cozinhar no forno pode impactar significativamente os resultados. Quando combinados com legumes, cereais integrais ou frutas, os ovos transformam-se num pequeno-almoço completo e equilibrado, ideal para manter o metabolismo ativo.

Ideias de pequenos-almoços com ovo para perder peso:

  • Ovos mexidos com espinafres e cogumelos: Salteie os espinafres e cogumelos numa frigideira com um pouco de azeite, junte os ovos batidos e mexa até estarem cozidos.

  • Claras em omelete com legumes variados: Bata apenas as claras, adicione legumes picados (como pimentos, cebola ou courgette) e cozinhe numa frigideira antiaderente até dourar.

  • Ovo escalfado com abacate em pão integral: Coza o ovo escalfado em água a ferver com um pouco de vinagre e sirva sobre uma fatia de pão integral com fatias de abacate.

  • Omelete com espinafres, tomate e queijo magro: Bata os ovos, junte espinafres e tomate picados e um pouco de queijo magro, cozinhando lentamente numa frigideira.

  • Ovos no forno em pimentos: Corte os pimentos ao meio, retire as sementes, coloque um ovo em cada metade e leve ao forno até solidificar.

  • Ovo cozido com abacate e sementes: Coza o ovo, corte ao meio e acompanhe com abacate fatiado e uma mistura de sementes (girassol, chia, linhaça).

  • Wrap de ovo e espinafres: Faça ovos mexidos, junte espinafres salteados e enrole tudo numa tortilha integral para uma opção prática.

  • Ovos escalfados em molho de tomate: Prepare um molho de tomate caseiro e cozinhe ovos escalfados diretamente no molho, servidos quentes.

  • Muffins de ovo com legumes: Bata ovos com legumes picados, despeje em formas de queque e leve ao forno até ficarem firmes; pode guardar para vários dias.

  • Ovo em abacate no forno: Retire o caroço de uma metade de abacate e, se necessário, retire um pouco da polpa para alargar o espaço. Quebre um ovo pequeno dentro e leve ao forno até a clara estar cozida e a gema ao gosto.

Incluir ovos no pequeno-almoço é uma forma prática, deliciosa e nutritiva de apoio à perda de peso, mantendo energia e saciedade durante toda a manhã.

