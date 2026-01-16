Se só conhece o bicarbonato de sódio, vai ter de experimentar o percarbonato de sódio

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00
Percarbonato de sódio
Percarbonato de sódio

Se pensa que o bicarbonato de sódio é o rei da limpeza e dos truques caseiros, prepare-se para conhecer o seu aliado mais poderoso: o percarbonato de sódio. Este produto ainda pouco conhecido promete resultados surpreendentes em tarefas domésticas e na manutenção do lar — e a diferença entre os dois vai muito além do nome.

O bicarbonato de sódio é um dos produtos naturais mais versáteis e populares na limpeza doméstica, especialmente quando combinado com vinagre. Reconhecido pelas suas propriedades quase milagrosas, destaca-se pela capacidade de remover nódoas, desinfetar colchões e até eliminar bolor das paredes. Com ação absorvente e desinfetante, é eficaz na eliminação de maus odores e na remoção de manchas difíceis.

Onde pode ser utilizado o bicarbonato de sódio?

Para neutralizar o cheiro a humidade nos armários, por exemplo, uma solução simples consiste em colocar 20 gotas de óleo essencial de lavanda num recipiente e perfurar ligeiramente a tampa com uma faca. O bicarbonato ajudará a absorver odores indesejados, enquanto a lavanda deixará uma fragrância agradável e duradoura.

Além disso, o bicarbonato de sódio é também um aliado valioso na manutenção da máquina de lavar roupa. Para limpar o tambor de forma eficaz, recomenda-se misturar uma chávena de bicarbonato de sódio com uma chávena de vinagre de limpeza. Esta combinação ajuda a eliminar resíduos de sujidade e maus odores, garantindo uma máquina mais higienizada e eficiente.

Por outro lado, o percarbonato de sódio é um pó natural que, ao entrar em contacto com água quente, liberta oxigénio, originando uma reação química que facilita a remoção de manchas, sujidade e germes. Com propriedades branqueadoras, apresenta-se como uma alternativa à lixívia sem danificar as fibras têxteis.

Para que serve o percarbonato de sódio e onde usar?

O percarbonato é especialmente eficaz na eliminação de manchas difíceis, como sangue ou gordura, e na recuperação de roupas amareladas ou descoloridas. Para maximizar os seus efeitos, deve ser utilizado com água quente a partir dos 40°C.

Para uma limpeza profunda, pode aplicar o método de 'molho': adicione duas colheres de percarbonato de sódio à água bem quente, juntamente com uma colher de sal, um pouco de vinagre de limpeza e uma tampa de detergente para a máquina de lavar. Submerja as peças de roupa nesta solução e deixe atuar durante cerca de duas horas antes de lavar normalmente. Este procedimento é especialmente eficaz na remoção de manchas persistentes em roupas brancas, deixando-as impecáveis.

O percarbonato pode também ser usado diretamente na máquina, combinado com o detergente habitual, para garantir uma brancura máxima. É particularmente útil na lavagem de lençóis e toalhas, proporcionando um resultado visivelmente mais luminoso.

Outra aplicação prática é a limpeza da sanita. Para uma alternativa à lixívia, basta polvilhar percarbonato de sódio na sanita, adicionar água a ferver e deixar atuar durante uma hora. Este método remove manchas e elimina germes, garantindo uma higienização profunda e segura.

Tanto o bicarbonato de sódio como o percarbonato de sódio são soluções naturais, económicas e sustentáveis para a limpeza da casa.

Veja estes exemplos da utilização dos dois produtos:

Temas: Percarbonato de sódio Bicarbonato de sódio

