Especialista revela o ingrediente chave para perder peso

Se tem dificuldade em emagrecer, saiba que existe um ingrediente essencial que pode ajudar a acelerar a perda de peso, segundo a opinião de um especialista na área.

Esqueça as dietas complexas e os suplementos dispendiosos. Um dos aliados mais eficazes para quem pretende perder peso está mesmo à sua disposição na cozinha.

O criador de conteúdos na área da saúde e bem-estar, Kash Khan (@kashkhanofficial), partilhou recentemente um vídeo que se tornou viral, no qual revela aquilo que considera «o ingrediente mais simples para a perda de peso que alguma vez vai ouvir»: a canela.

Esta informação baseia-se numa meta-análise científica que avaliou 12 estudos distintos, chegando a resultados surpreendentes. A canela demonstrou ser eficaz na redução do peso corporal, na melhoria da resistência à insulina, no controlo dos níveis de açúcar no sangue e até na regulação do colesterol.

Contudo, é importante esclarecer que nem toda a canela é igual: «Existem dois tipos principais de canela: a cassia e a canela-do-ceilão (também chamada de canela verdadeira)», explica Kash Khan.

A canela cassia é a variedade mais comum e a que habitualmente encontra nos supermercados, mas possui níveis mais elevados de cumarina, uma substância que pode ser tóxica se consumida em grandes quantidades. Por outro lado, a canela-do-ceilão é considerada mais segura para consumo habitual, contendo uma maior concentração de antioxidantes e compostos anti-inflamatórios. O especialista aconselha a adicionar uma pitada de canela às suas refeições diárias, como em saladas de fruta, batidos ou mesmo no café.