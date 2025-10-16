15 erros comuns que podem estar a sabotar a sua perda de peso

Está a fazer dieta e a treinar, mas o peso não muda? Pode estar a cometer alguns dos erros mais comuns que impedem a perda de peso, segundo o site de saúde internacional Healthline.

Perder peso pode ser um verdadeiro desafio. Mesmo quando parece estar a fazer “tudo certo” — a comer bem, a fazer exercício e a cuidar do corpo — os resultados podem não aparecer como esperado.

Mas atenção: o problema pode não estar em si, e sim nos conselhos errados ou desatualizados que ainda circulam por aí.
O site Healthline reuniu os 15 erros mais comuns cometidos por quem quer perder peso. Veja se se identifica com algum deles.

1. Focar-se apenas na balança

O número que aparece na balança é apenas um dos indicadores da perda de peso. O peso pode variar entre 1 e 2 kg em poucos dias — por retenção de líquidos, alterações hormonais ou até pelo tipo de alimentação. Pode estar a perder gordura e a ganhar músculo ao mesmo tempo.
➡️ Meça a cintura e tire fotografias mensais: esses dados mostram melhor o seu progresso.

2. Comer calorias a mais… ou a menos

Para perder peso, é preciso gastar mais calorias do que se consome. Mas atenção: comer demasiado pouco também pode ser prejudicial, porque desacelera o metabolismo e faz perder massa muscular.
➡️ O ideal é manter um défice moderado e apostar em refeições equilibradas e saciantes.

3. Não fazer exercício — ou fazer em excesso

A atividade física ajuda a queimar gordura e a manter a massa muscular. Mas exagerar pode provocar stress e desequilíbrios hormonais.
➡️ A melhor combinação é o treino de força com o exercício cardiovascular, algumas vezes por semana.

4. Evitar levantar pesos

O treino de resistência é essencial para aumentar a massa muscular e acelerar o metabolismo. Estudos mostram que combinar musculação com cardio é a estratégia mais eficaz para reduzir gordura corporal.

5. Apostar em produtos “light” ou “sem gordura”

Esses alimentos costumam ter menos gordura… mas mais açúcar. Exemplo: um iogurte “magro” pode ter mais de 4 colheres de chá de açúcar.
➡️ Prefira alimentos naturais e pouco processados — frutas, legumes, cereais integrais.

6. Achar que queimou mais calorias do que realmente queimou

Muitos de nós sobrestimamos o gasto calórico do exercício.
➡️ Não use o treino como desculpa para comer mais: mantenha o foco no equilíbrio.

7. Comer pouca proteína

A proteína ajuda a controlar o apetite, mantém a massa muscular e acelera o metabolismo.
➡️ Inclua fontes como ovos, peixe, leguminosas e iogurte em todas as refeições.

8. Esquecer as fibras

As fibras aumentam a sensação de saciedade e ajudam a regular o intestino.
➡️ Aposte em aveia, frutas, legumes, feijão e sementes.

9. Comer gordura a mais nas dietas low carb

Mesmo nas dietas com baixo teor de hidratos, é possível exagerar nas gorduras — e acabar por anular o défice calórico.
➡️ Controle as porções de azeite, frutos secos e abacate.

10. Comer “de 3 em 3 horas” sem fome

Comer por rotina pode levar ao excesso calórico.
➡️ Ouça o seu corpo e coma quando sentir fome verdadeira.

11. Criar expectativas irreais

Querer perder muito peso rapidamente pode gerar frustração.
➡️ Objetivos realistas (como 5% do peso corporal) ajudam a manter a motivação e são mais sustentáveis.

12. Não registar o que come

Muitas vezes pensamos que estamos a comer pouco, mas não é o caso.
➡️ Anotar ou usar apps para registar refeições ajuda a perceber onde está o excesso.

13. Beber calorias escondidas

Refrigerantes, sumos “naturais” e bebidas açucaradas podem anular o esforço da dieta.
➡️ Dê preferência à água, infusões ou café sem açúcar.

14. Não ler os rótulos

Expressões como “fit”, “natural” ou “sem açúcar” podem ser enganosas.
➡️ Leia sempre a lista de ingredientes e a tabela nutricional.

15. Comer demasiados alimentos processados

Os alimentos ultraprocessados são fáceis de comer em excesso e têm baixo valor nutricional.
➡️ Prefira alimentos frescos, simples e o menos processados possível.

 

