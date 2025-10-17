Flávio Furtado eliminou três alimentos da sua dieta e perdeu 16 quilos

Flávio Furtado surpreendeu os seguidores ao partilhar nas redes sociais o resultado de uma impressionante perda de peso. O apresentador e comentador da TVI revelou que emagreceu 16 quilos nos últimos tempos, mostrando o antes e depois desta mudança física que conquistou os fãs.

Flávio Furtado, conhecido pelo seu trabalho como apresentador e comentador de reality shows da TVI, partilhou no Instagram o resultado de uma transformação que reflete uma nova fase da sua vida. “Foi há exatamente 16 kg atrás que decidi deixar de comer carnes vermelhas, doces e refrigerantes. E cada vez que me sinto tentado, vejo a segunda foto e volto ao meu foco”, escreveu na legenda da publicação, onde mostra a diferença notável entre as duas imagens.

A revelação não passou despercebida e os elogios multiplicaram-se. Bernardo Sousa, piloto e vencedor do Big Brother Famosos, deixou um comentário bem-humorado: “Até pareces mais novo”. A mensagem foi acompanhada por dezenas de reações de fãs que destacaram o empenho e a força de vontade de Flávio.

“Flávio, continue, está mais elegante e com menos 10 anos”, comentou Bruna Gomes, colega de comentário das galas do Secret Story.

Com uma abordagem equilibrada e mudanças simples na alimentação, Flávio Furtado mostra que a consistência é o segredo para alcançar resultados duradouros — e a nova imagem é a prova disso.