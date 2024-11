Não espere por janeiro! Saiba como perder 10kg em 3 meses (sem abrir mão dos doces de Natal)

Chegue ao próximo ano em forma! Descubra como perder 10kg em 3 meses

«Emagrecer sem sacríficos» é o lema de Rui Pinheiro, o ex-concorrente do «Big Brother» que enveredou pelo mundo do fitness.

Rui Pinheiro é personal trainer e revelou a solução para chegar ao peso que tanto deseja o mais rápido possível.

O ex-concorrente marcou presença no «Dois às 10» ao lado de Petra, uma atleta que, seguindo o plano de Rui Pinheiro, perdeu 10kg em apenas 3 meses.

O personal trainer colocou os seus serviços à disposição do público e deixou ainda algumas dicas que traduzem a descomplicação das dietas que aplica. O personal trainer começou por destacar a importância da prática do treino de musculação e, no que toca à alimentação, deixou claro que não é com uma dieta restritiva que se consegue resultados a longo prazo. «Eu trabalho sempre com dietas flexíveis dentro dos gostos de cada pessoa», garantiu Rui Pinheiro. O personal trainer garantiu ainda que todos os atletas têm uma dieta com alimentos prazerosos para ti, só que em quantidades controladas. A lógica, segundo Rui Pinheiro, não passa por ter uma alimentação restritiva e, consequentemente, inexequível, mas sim uma alimentação variada, pensada consoante um objetivo.

