Perda peso com estes 5 alimentos que ajudam na digestão

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:30

Manter o intestino saudável é essencial para o bem-estar e a perda de peso. Embora os probióticos sejam conhecidos através de suplementos, também podem ser encontrados em alimentos que promovem a digestão e equilibram a flora intestinal.

A saúde intestinal é fundamental para o nosso bem-estar geral. Por isso, não surpreende que se fale tanto sobre a importância dos probióticos. Cada vez mais pessoas optam por incluir suplementos na sua rotina diária para garantir o bom funcionamento do intestino. No entanto, os probióticos não se encontram apenas em farmácias e parafarmácias: existem também alimentos que os contêm naturalmente.

Ter uma dieta equilibrada é crucial para a nossa saúde. Mas não basta apenas escolher bem os alimentos; é igualmente importante cuidar do nosso sistema digestivo, que é responsável por processar tudo o que ingerimos.

Num artigo da Women’s Health UK é explicado que, quanto mais se investiga o sistema digestivo, mais se percebe o seu impacto em várias áreas, desde a gestão da ansiedade até à perda de peso. Por isso, não é surpreendente que os probióticos tenham ganho tanta atenção por parte de quem procura cuidar da sua saúde, afinal, ajudam a equilibrar o sistema digestivo.

Não é necessário comprar suplementos para manter o intestino saudável. O Dr. Michael Mosley, cientista frequentemente presente nas televisões inglesas, publicou um livro sobre a dieta para um intestino inteligente, no qual destaca a importância de incluir alimentos probióticos na alimentação.

Os alimentos probióticos contêm microrganismos que ajudam a manter e a aumentar a quantidade de bactérias benéficas no organismo. Conhecidas também como microflora, estas bactérias apoiam a digestão, reforçam o sistema imunitário e contribuem para a saúde geral.

Segundo Michael Mosley, que falou com o site Women’s Health UK, diversos estudos demonstraram que certos tipos de bactérias estão associados à magreza, e que as que habitam o nosso intestino têm um papel importante na composição corporal e na quantidade de calorias armazenadas pelo organismo.

Existem vários alimentos probióticos que contêm milhões de bactérias benéficas por grama. A seguir, apresentamos 5 alimentos que deve incluir na sua dieta para promover a saúde intestinal e até ajudar a perder peso.

