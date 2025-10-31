Pode ser a grande descoberta de 2025. Especialista aponta ingrediente para emagrecer

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:30
Kash Khan
Kash Khan

Esqueça dietas complicadas e suplementos caros: um ingrediente que provavelmente já tem em casa pode ser o seu seu grande aliado na perda de peso.

Esqueça dietas complicadas ou suplementos caros. Um dos aliados mais eficazes para quem deseja perder peso pode estar mesmo na sua cozinha.

O criador de conteúdos de saúde e bem-estar Kash Khan partilhou recentemente um vídeo viral, onde descreve a canela como «o ingrediente mais simples para a perda de peso que alguma vez vai ouvir».

A informação baseia-se numa meta-análise científica que analisou 12 estudos individuais e chegou a conclusões impressionantes: a canela revelou-se eficaz na redução do peso corporal, na melhoria da resistência à insulina, no controlo do açúcar no sangue e até na regulação do colesterol.

No entanto, é importante ter atenção: nem toda a canela é igual. Como explica Kash Khan, «Existem dois tipos principais de canela: a cassia e a canela-do-ceilão».

A canela cassia é a mais comum e facilmente encontrada nos supermercados, mas apresenta níveis mais elevados de cumarina, uma substância que pode ser tóxica em grandes quantidades. Já a canela-do-ceilão é considerada mais segura para consumo regular e possui maiores concentrações de antioxidantes e compostos anti-inflamatórios.

O especialista sugere adicionar uma pitada de canela às refeições diárias, como saladas de fruta, batidos ou até café.

