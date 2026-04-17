«Eu estava muito balofa»: Cantora portuguesa impressiona ao surgir com menos 20 quilos

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Foi no «Dois às 10» que a cantora Rita Guerra explicou como perdeu 20 quilos e voltou à boa forma física.

Rita Guerra, uma das vozes mais marcantes da música portuguesa, está a surpreender tudo e todos com uma transformação física impressionante. Aos 58 anos, a cantora perdeu mais de 20 quilos em apenas quatro meses e garante sentir-se hoje mais leve, saudável e cheia de energia.

A mudança não aconteceu por acaso. A artista decidiu cuidar mais de si, começou a ser acompanhada por um nutricionista e regressou ao ginásio, numa aposta clara na saúde e no bem-estar. “Eu estava com celulite na barriga, estava mesmo muito balofa. E eu nunca fui assim, sempre fui muito desportiva.”, assumiu.

Rita Guerra decidiu voltar à forma e com ajuda voltou aos treinos e foi acompanhada a nível nutricional. Hoje, sente-se mais capaz, com mais resistência para os concertos e com uma energia renovada dentro e fora dos palcos.

Num ano em que celebra 40 anos de carreira, Rita Guerra dá também um exemplo claro: nunca é tarde para recomeçar — e para se sentir bem na própria pele.

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