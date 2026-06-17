Após sete perdas gestacionais, Isabel chegou a dizer ao marido para procurar outra mulher. E o que ele fez está a emocionar

Depois de anos marcados pela esperança, pela dor e por sucessivas desilusões, Isabel Alves e Marco Ribeiro estiveram no programa Dois às 10 para partilhar uma história de amor e superação que emocionou os telespectadores.

O casal conheceu-se há mais de duas décadas, mas a vida acabou por afastá-los durante alguns anos. Mais tarde, voltaram a reencontrar-se e foi então que nasceu uma relação que viria a resistir a alguns dos momentos mais difíceis das suas vidas.

Quando decidiram constituir família, Isabel e Marco acreditavam que o sonho de serem pais estava ao seu alcance. A primeira gravidez aconteceu de forma natural, mas terminou tragicamente ao fim de apenas dois meses. A partir daí, começou uma longa luta. Ao longo dos anos seguintes, Isabel engravidou sete vezes, mas sofreu sete abortos espontâneos. Entre tratamentos, consultas e sucessivas perdas, o casal nunca desistiu de procurar uma explicação e uma solução.

Contudo, o sofrimento foi tão intenso que chegou mesmo a ponderar colocar um ponto final na relação. Convencida de que não conseguiria realizar o sonho de Marco de ser pai, acreditou que outra mulher poderia dar-lhe aquilo que ela não conseguia. “Cheguei a dizer-lhe para procurar outra mulher”, revelou emocionada.

Mas Marco nunca equacionou desistir da mulher que amava. Pelo contrário, manteve-se ao seu lado em todos os momentos difíceis, recusando abandonar a luta que ambos tinham abraçado. “Esta pessoa maravilhosa que está ao meu lado nunca me largou”, sublinhou Isabel.

Ao longo de sete anos, o casal tentou praticamente tudo. Fertilizações in vitro, inseminações, tratamentos hormonais, acupuntura e inúmeras consultas fizeram parte de um percurso exigente, física e emocionalmente desgastante. Além disso, chegaram também a avançar com um processo de adoção, mantendo sempre vivo o sonho de aumentar a família.

Quando a esperança começava a desaparecer, surgiu uma nova oportunidade numa clínica do Porto. Foi aí que receberam a ajuda que acabaria por mudar as suas vidas para sempre. Depois de sete perdas gestacionais, Isabel conseguiu finalmente levar uma gravidez até ao fim e dar à luz Leonardo.

O tão desejado filho nasceu quando Isabel tinha 44 anos, concretizando um sonho que parecia cada vez mais distante. Hoje, Leonardo tem seis anos e é o símbolo de uma batalha vencida pelo amor, pela persistência e pela união de um casal que nunca desistiu um do outro.