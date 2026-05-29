Lília nunca ouviu o coração dos bebés que perdeu: «Sou mãe de cinco anjos»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:16
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Lilia Tacão emocionou os telespectadores da TVI ao partilhar a dura história de vida marcada por cinco perdas gestacionais em apenas três anos. Apesar da dor e do sofrimento, a mulher continua agarrada ao sonho de ser mãe.

“Sou mãe de cinco anjos”, confessou, numa conversa profundamente emotiva. Lilia revelou que nunca conseguiu ouvir o coração de nenhum dos bebés, já que nenhuma das gravidezes evoluiu para além das sete semanas.

A primeira gravidez surgiu quando tinha 38 anos e trouxe uma felicidade impossível de explicar. Contudo, pouco tempo depois, veio também o primeiro choque. “Foi um choque. É sempre uma notícia que nós não estamos à espera de receber”, desabafou sobre a primeira perda.

Das cinco gravidezes, houve uma que a marcou de forma particularmente dolorosa: a terceira. Durante uma ecografia às nove semanas, percebeu que estava perante um aborto retido. “Não tenho palavras para explicar ter de viver com o nosso bebé morto na barriga”, confessou.

A dor agravou-se ainda mais após a quarta perda gestacional, quando Lilia e o companheiro decidiram realizar um exame cariótipo para tentar perceber a origem dos abortos.

Para conseguir recolher o saco gestacional necessário ao exame, viveu um momento que nunca esquecerá. “Tive de colocar um prato no fundo da sanita para recolher tudo”, contou.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Entretanto, Lilia descobriu também que sofre de trombofilia, condição que poderá estar relacionada com as perdas gestacionais.

Apesar de toda a dor, a mulher mantém viva a esperança de conseguir concretizar o sonho da maternidade. “Quando ouvir um batimento cardíaco acho que vou desmaiar de felicidade”, admitiu emocionada.

Ao seu lado tem estado sempre Marco, o companheiro, que tenta ser o grande suporte emocional nos momentos mais difíceis.

 

Temas: Perda gestacional Maternidade Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Reabre este fim de semana o parque aquático com a maior piscina de ondas de Portugal

Há 1h e 26min

Inês Morais volta a defender Catarina Miranda: «Digo e repito: o que eu vi é grave e nojento»

Há 1h e 52min

Amigo com quem Afonso Leitão trocou mensagens vem a público desmentir Catarina Miranda

Há 2h e 7min

Existe uma praia com água a quase 30 graus sem sair da Europa

Há 2h e 26min

De luto, vencedora do Big Brother em Portugal faz despedida emocionante: «Não consigo imaginar a dor»

Há 3h e 5min

Estamos de queixo caído: este aspirador robô da Xiaomi está a menos de 100€

Hoje às 12:38

Cláudio Ramos diz adeus à casa onde viveu durante 10 anos: «Vou, durante muito tempo, lembrar-me dos degraus que subia»

Hoje às 10:25
MAIS

Mais Vistos

Adriano Silva Martins expõe conteúdo das mensagens descobertas por Catarina Miranda: “Vi conversas de dois amigos…”

Ontem às 10:15

Catarina Miranda explica o que destruiu relação com Afonso Leitão - Veja a conversa completa

Ontem às 12:17

Catarina Miranda revela o que encontrou no telemóvel de Afonso Leitão: “São tantas as pessoas, que eu não as consigo contabilizar”

Ontem às 11:34

Alegadas traições levam Cláudio Ramos a questionar Catarina Miranda: “Consegues compreender a Jéssica?”

Ontem às 12:01

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

Há 26 min

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

25 mai, 17:00

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

25 mai, 15:00

Troque as sandes e batatas fritas por estas opções na praia

22 mai, 16:00

Fora do Estúdio

Inês Morais volta a defender Catarina Miranda: «Digo e repito: o que eu vi é grave e nojento»

Há 1h e 52min

Amigo com quem Afonso Leitão trocou mensagens vem a público desmentir Catarina Miranda

Há 2h e 7min

De luto, vencedora do Big Brother em Portugal faz despedida emocionante: «Não consigo imaginar a dor»

Há 3h e 5min

Cláudio Ramos diz adeus à casa onde viveu durante 10 anos: «Vou, durante muito tempo, lembrar-me dos degraus que subia»

Hoje às 10:25

Fotos

Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

Há 26 min

Reabre este fim de semana o parque aquático com a maior piscina de ondas de Portugal

Há 1h e 26min

Inês Morais volta a defender Catarina Miranda: «Digo e repito: o que eu vi é grave e nojento»

Há 1h e 52min

Amigo com quem Afonso Leitão trocou mensagens vem a público desmentir Catarina Miranda

Há 2h e 7min