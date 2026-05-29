Lília nunca ouviu o coração dos bebés que perdeu: «Sou mãe de cinco anjos»

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Lilia Tacão emocionou os telespectadores da TVI ao partilhar a dura história de vida marcada por cinco perdas gestacionais em apenas três anos. Apesar da dor e do sofrimento, a mulher continua agarrada ao sonho de ser mãe.

“Sou mãe de cinco anjos”, confessou, numa conversa profundamente emotiva. Lilia revelou que nunca conseguiu ouvir o coração de nenhum dos bebés, já que nenhuma das gravidezes evoluiu para além das sete semanas.

A primeira gravidez surgiu quando tinha 38 anos e trouxe uma felicidade impossível de explicar. Contudo, pouco tempo depois, veio também o primeiro choque. “Foi um choque. É sempre uma notícia que nós não estamos à espera de receber”, desabafou sobre a primeira perda.

Das cinco gravidezes, houve uma que a marcou de forma particularmente dolorosa: a terceira. Durante uma ecografia às nove semanas, percebeu que estava perante um aborto retido. “Não tenho palavras para explicar ter de viver com o nosso bebé morto na barriga”, confessou.

A dor agravou-se ainda mais após a quarta perda gestacional, quando Lilia e o companheiro decidiram realizar um exame cariótipo para tentar perceber a origem dos abortos.

Para conseguir recolher o saco gestacional necessário ao exame, viveu um momento que nunca esquecerá. “Tive de colocar um prato no fundo da sanita para recolher tudo”, contou.

Entretanto, Lilia descobriu também que sofre de trombofilia, condição que poderá estar relacionada com as perdas gestacionais.

Apesar de toda a dor, a mulher mantém viva a esperança de conseguir concretizar o sonho da maternidade. “Quando ouvir um batimento cardíaco acho que vou desmaiar de felicidade”, admitiu emocionada.

Ao seu lado tem estado sempre Marco, o companheiro, que tenta ser o grande suporte emocional nos momentos mais difíceis.