“Não como nada durante toda a manhã": os truques desta apresentadora de 50 anos para manter a boa forma

A cantora e apresentadora argentina Chenoa revelou, em declarações à revista Clara, alguns dos hábitos que a ajudam a manter a forma física aos 50 anos. Entre eles está uma rotina matinal muito específica, que passa por não ingerir alimentos durante a manhã, limitando-se a beber café antes de iniciar o treino em jejum.

A artista explicou esse método numa conversa no canal de YouTube de Patricia Pérez, dedicado a estilos de vida saudáveis. “Não como nada durante toda a manhã, só tomo café. Depois faço 30 minutos de aeróbico e mais 30 de fitness. Treino em casa, sem ginásio, tiro a mesa da sala e aproveito o espaço”, revelou.

O exercício em jejum é uma prática que continua a dividir especialistas. Há quem defenda que pode favorecer a queima de gordura e melhorar a resistência física, enquanto outros alertam para possíveis efeitos negativos, como fadiga ou descidas de tensão, sobretudo quando os treinos são mais exigentes.

No caso de Chenoa, esta rotina parece dar resultados. Tornada conhecida em 2001, a artista mantém-se uma presença regular na televisão espanhola, como jurada e apresentadora, exibindo uma excelente forma física. Um exemplo de como a disciplina e a consistência continuam a desempenhar um papel central no seu percurso.