Sem sair de casa e sem dietas radicais: o método caseiro que levou Leonardo a perder quase 40 kg

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:41

É a ideia mais simples de sempre para perder peso. E deu resultados

Uma simples fotografia acabou por mudar a vida de Leonardo Viegas. Durante uma viagem à Tailândia, o fotógrafo de 32 anos viu uma imagem sua e quase não se reconheceu. Foi nesse momento que percebeu que precisava de fazer uma mudança.

No «Dois às 10», Leonardo contou que o excesso de peso já estava a afetar o seu dia a dia. Sentia-se cansado, com menos energia e cada vez mais limitado fisicamente. Quando regressou a Portugal, tomou uma decisão: era altura de cuidar da saúde.

Mas, em vez de optar por métodos radicais, começou de forma simples e realista. Em casa tinha uma bicicleta estática e criou uma regra que acabaria por ser decisiva para o seu sucesso: só podia ver séries enquanto pedalava.

Aquilo que começou por ser apenas meia hora de exercício por dia transformou-se, pouco a pouco, num hábito. A associação entre uma atividade de que gostava e o exercício físico ajudou-o a manter a motivação e a criar uma rotina consistente.

Ao mesmo tempo, também mudou a alimentação. Leonardo deixou para trás os excessos e passou a fazer refeições mais equilibradas, encontrando estratégias que o ajudaram a controlar a fome e a manter o foco nos seus objetivos.

Emoções sem limites?
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Os resultados não tardaram a aparecer. Em apenas oito meses, perdeu quase 40 quilos, numa transformação que lhe mudou a vida.

Depois de atingir esta primeira meta, decidiu ir mais longe. Juntou o ginásio e a corrida ao plano de treino e fez do exercício físico uma parte fundamental do seu dia a dia. Atualmente, soma milhares de quilómetros percorridos e garante que o maior desafio já não é perder peso, mas sim manter os resultados alcançados.

Para Leonardo, esta mudança foi muito mais do que uma transformação física. Recuperou a qualidade de vida, ganhou mais energia, melhorou a saúde e voltou a sentir-se bem consigo próprio.

Uma história que mostra como uma pequena decisão, e um método tão simples como juntar exercício e entretenimento, pode ser o primeiro passo para uma mudança de vida profunda. 

Temas: Perder peso Dieta
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