Mais de 50 anos? Há dois exercícios específicos que são mais eficazes para perder peso e tonificar

Além da alimentação saudável, a prática de exercícios específicos pode ajudar a combater a acumulação de gordura abdominal e melhorar a saúde depois dos 50 anos.

À medida que os anos passam, perder peso e ganhar massa muscular torna-se um desafio maior, sobretudo depois dos 50 anos, altura em que a gordura tende a acumular-se, com maior frequência, na zona abdominal. Para contrariar esta tendência, estabelecer uma rotina de exercício físico pode ser um passo decisivo.

Com o envelhecimento, o metabolismo abranda, o que leva a uma redução da capacidade do corpo para queimar calorias. Assim, sem uma alimentação equilibrada e uma prática regular de exercício físico, o aumento de peso torna-se mais provável.

A gordura acumulada na região abdominal não é apenas uma questão estética. Existe o risco de que esta gordura não seja apenas subcutânea — situada sob a pele — mas também visceral, ou seja, localizada em torno dos órgãos internos, como o fígado, o pâncreas e os rins. Este tipo de gordura está particularmente associado a um aumento do risco de doenças cardiovasculares.

Para combater este problema, há exercícios específicos que podem ser especialmente eficazes nesta fase da vida. A revista francesa Au Feminin destacou alguns desses exercícios com maior impacto.

Entre eles encontra-se o ‘Pallof Press’, um movimento que foca o trabalho da resistência e dos músculos profundos da zona abdominal. A execução envolve um elástico preso a um ponto fixo, à altura do peito, e o movimento consiste em rodar o tronco usando unicamente a força abdominal, mantendo os pés bem apoiados no chão.

Outro exercício apontado como eficaz é o levantamento de pesos com halteres. Nesta prática, a pessoa deita-se de costas num banco, segura os halteres atrás da cabeça e, com os braços estendidos, leva o peso até acima do peito, evitando arquear as costas. Este movimento contribui para tonificar a zona abdominal e fortalecer o tronco.

O ‘kettlebell swing’ surge também como uma das opções mais recomendadas. Este exercício exige que se segure um kettlebell com ambas as mãos e, com a coluna direita e os joelhos ligeiramente fletidos, se execute um movimento de balanço, empurrando o peso para a frente e para trás. É um exercício muito eficaz no aumento do metabolismo, trabalhando não apenas os abdominais, mas todo o corpo.

Outro exercício com kettlebell mencionado é o ‘kettlebell windmill’, que fortalece os músculos laterais do abdómen. Aqui, o kettlebell é mantido acima da cabeça com uma das mãos, enquanto o corpo se inclina lateralmente. O braço oposto aponta para o chão, mantendo sempre o olhar fixo no peso elevado.

Segundo Ambre Ben Daoud, treinadora desportiva ouvida pela Au Feminin, o boxe destaca-se como uma das melhores atividades para eliminar gordura abdominal. “O boxe é uma excelente atividade para perder gordura abdominal e favorecer a perda de gordura no geral”, afirmou, destacando que esta modalidade promove um trabalho cardiovascular intenso, ideal para queimar calorias. Uma sessão pode queimar entre 400 e 800 calorias, consoante a intensidade e a duração, sendo possível praticá-la duas vezes por semana para alcançar resultados visíveis de forma rápida.