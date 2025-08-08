5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:30
Perfume
Perfume

Ela quer garantir que o aroma do seu perfume se mantém durante horas na pele. Com algumas estratégias simples, é possível prolongar a fragrância e aproveitar ao máximo cada borrifada. Descubra as 5 dicas essenciais para manter o cheiro do perfume sempre presente.

Quer que o perfume dure o dia todo? Com estas dicas da Lancôme Paris, pode transformar a fragrância numa marca pessoal que deixa sempre rasto!

1. Qual é o melhor momento para aplicar perfume?
O momento ideal para aplicar o perfume é logo após o banho, pois a fragrância fixa-se melhor numa pele húmida e hidratada, que funciona como base para o aroma. Deve, porém, deixar o perfume secar completamente antes de se vestir.

2. Usar o creme hidratante ou gel de banho da mesma gama
A hidratação é essencial. Se o perfume favorito também estiver disponível em creme corporal ou gel de banho, deve usar estes produtos em conjunto sempre que possível. Esta combinação intensifica o aroma e prolonga a sua duração.

3. Dar um toque às peças de roupa
Algumas peças, como cachecóis, são ideais para reter o aroma do perfume. Contudo, deve aplicar o perfume à distância para evitar manchas no tecido.

4. Em que partes do corpo aplicar o perfume?
Existem zonas específicas que potenciam o efeito do perfume: o pescoço, os pulsos, atrás das orelhas e na parte interior dos cotovelos.

5. Nunca esfregar o perfume
Se tem o hábito de esfregar os pulsos depois de aplicar o perfume, deve mudar esse gesto, pois reduz a durabilidade da fragrância. O mais recomendado é deixar o perfume atuar naturalmente para que o aroma dure mais tempo.

