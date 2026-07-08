Se sofre de pernas inchadas no verão, precisa de experimentar isto

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Pernas inchadas
Pernas inchadas

Fotografia: Freepik

 

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As pernas inchadas são uma queixa frequente durante o verão, mas existem formas simples de minimizar o problema. Descubra o que pode fazer para ajudar a circulação.

Com a chegada do tempo quente, é frequente sentir as pernas mais pesadas, inchadas e cansadas no final do dia. As temperaturas elevadas favorecem a retenção de líquidos e podem dificultar a circulação sanguínea, sobretudo em quem passa muitas horas sentado ou em pé. No entanto, existe um exercício simples que pode ajudar, sem ser necessário ir ao ginásio.

De acordo com especialistas citados pelo site El Cronista, subir escadas é uma das formas mais eficazes de estimular a circulação sanguínea e promover uma melhor saúde cardiovascular.

Embora atividades como caminhar ou utilizar uma bicicleta estática sejam habitualmente aconselhadas, subir escadas distingue-se pela intensidade do esforço. Este movimento obriga o coração a trabalhar mais durante curtos períodos, contribuindo para aumentar a resistência cardiorrespiratória.

Outro dos benefícios está no trabalho realizado pelas pernas. A contração dos músculos das coxas e dos gémeos atua como uma espécie de "bomba natural", facilitando o retorno do sangue ao coração e ajudando a reduzir o inchaço e a sensação de pernas pesadas.

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Além disso, este hábito pode ajudar a prevenir o aparecimento de varizes e favorecer a circulação, especialmente durante os meses mais quentes.

Os benefícios, porém, não se ficam por aí. Cada degrau ativa diferentes grupos musculares, entre eles os quadríceps, os glúteos e os isquiotibiais, fundamentais para a estabilidade e o equilíbrio do corpo. O fortalecimento destas zonas ajuda ainda a proteger as articulações e a diminuir o risco de quedas à medida que a idade avança.

Ainda assim, os especialistas sublinham que o exercício deve ser realizado de forma gradual, respeitando a condição física de cada pessoa. Manter um ritmo confortável e recorrer ao corrimão, sempre que necessário, pode contribuir para uma maior segurança.

Para quem não dispõe de escadas em casa, os steps ou as escadarias em espaços públicos podem ser uma alternativa prática para incluir este exercício na rotina.

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Temas: Pernas inchadas Verão
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