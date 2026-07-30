Prepara-se para usar calçado aberto? Este é o produto que não pode faltar na sua rotina

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Filho de Sónia saiu de casa para ir ter com amigos e nunca mais regressou: «Não consigo suportar a dor»

Com a chegada do calor e o regresso do calçado aberto, há um produto prático que está a fazer furor

Levante a mão quem passa o ano a ignorar os cuidados com os pés e só se lembra deles quando chega a altura da praia e das sandálias? É aqui que reparamos nos calcanhares ásperos, secos, com aquelas fendas que se foram instalando sem darmos conta. Se este é o seu caso, talvez valha a pena conhecer este stick da Neusc, que se tem tornado um dos favoritos da Amazon para este tipo de problema.

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Uma fórmula bem mais concentrada

Ao contrário dos cremes tradicionais, este produto dispensa a água na composição e aposta numa mistura rica em óleos, ceras e manteigas: cacau, karité e lanolina incluídos. O resultado é uma absorção quase imediata, com sensação de alívio praticamente instantânea. Segundo uma compradora da Amazon, bastaram poucas aplicações para notar os calcanhares mais macios e as gretas visivelmente reduzidas, sem deixar qualquer sensação oleosa.

Prático de usar, fácil de levar para todo o lado

O formato em stick é um dos aspetos mais elogiados: aplica-se sem sujar as mãos e ocupa uma fração do espaço de um creme convencional, cabendo facilmente numa mala de praia ou de viagem. Basta massajar sobre os pés limpos e secos, tantas vezes quantas forem necessárias ao longo do dia.

Com 4,4 estrelas de média e cerca de 70% das avaliações no máximo, este stick tem-se destacado entre quem lida frequentemente com calcanhares secos. Há relatos de utilizadoras que o recomendam a familiares assim que o calor chega e os chinelos regressam ao uso diário — sinal de que a eficácia parece ser consistente.

Para quem quer chegar às sandálias de verão com os pés apresentáveis, sem gastar muito dinheiro, este produto da Neusc parece cumprir bem aquilo a que se propõe.

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