Não compre pêssegos no supermercado sem fazer isto primeiro

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 47min

Escolher pêssegos maduros e saborosos pode ser um desafio. Saiba qual é o truque simples que vai garantir que leva para casa fruta de qualidade e no ponto certo.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Já alguma vez mordeste um pêssego à espera de uma doçura agradável e acabaste por sentir uma grande desilusão? Nem todos os pêssegos que parecem perfeitos no expositor estão, de facto, prontos para serem saboreados.

De acordo com especialistas, existem sinais claros que indicam quando deves deixar o pêssego onde está, como explica o site LNG. A nutricionista Daniela Zuin revela que manchas escuras e zonas verdes junto ao pedúnculo são indicativos de fruta ainda verde ou em início de apodrecimento.

Até o cheiro é importante! Se o pêssego não tiver aquele aroma doce e frutado característico, é preferível seguir em frente. O aroma é um dos sinais mais fiáveis para perceber se o pêssego está doce e pronto para consumo. Além disso, um pêssego demasiado duro pode indicar que ainda não está maduro, enquanto um fruto demasiado mole pode estar já a deteriorar-se.

O Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) alerta que frutas com zonas amolecidas ou manchas escuras podem sofrer alterações que comprometem o sabor e até a segurança alimentar.

O pêssego ideal apresenta uma casca bonita e vibrante, cede ligeiramente ao toque e exala um aroma que lembra o verão. Por isso, da próxima vez que fores ao supermercado, não te fiques apenas pela aparência. Observa bem a casca, sente a textura com cuidado e verifica o aroma. São passos simples que garantem uma compra mais segura e saborosa.

Temas: Pêssegos

RELACIONADOS

«Ajuda no processo de digestão»: Esta fruta recomendada por uma nutricionista é ideal depois das refeições

Está farto das moscas da fruta na cozinha? Este truque caseiro acaba com elas

Uvas com ou sem grainha: pode estar a pagar mais por uma fruta menos saudável

Estas frutas comuns são saudáveis, mas têm mais açúcar do que imagina

Fruta muito apreciada em Portugal é a que se deve comer sempre depois de jantar

O que precisava de saber: estas 8 frutas ajudam a aliviar as dores menstruais

Dicas

Desde que começámos a lavá-las assim, as sapatilhas ficam sempre branquinhas

Há 3h e 17min

Poucos sabem, mas este botão do carro ajuda a poupar até 20% de combustível nos meses quentes

Há 3h e 47min

Faça isto após cada refeição e vai ver o número na balança a diminuir

Hoje às 15:30

Revelamos o segredo das batatas fritas crocantes dos restaurantes. Só precisa de um ingrediente

Hoje às 15:00

Se se esqueceu de descongelar a carne ou o peixe, este truque viral resolve o problema

Hoje às 14:30

Em 2026, descubra como ter 44 dias de férias tirando apenas 13 dias

Ontem às 17:00

Pode ter livros raros em casa que valem uma verdadeira fortuna

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira sobre Bruno de Carvalho: «Espero que o Bruno venha cá»

Hoje às 10:13

Mulher com obesidade cai em cima do marido e asfixia-o acabando por o matar acidentalmente

Hoje às 12:29

Cristina Ferreira deixa recado a Bruno de Carvalho: «É homenzinho suficiente para responder às perguntas»

Hoje às 10:13

Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida

Ontem às 12:48

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

Ontem às 16:00

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Ontem às 14:30

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Ontem às 10:17

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

10 ago, 17:43

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

9 ago, 19:59

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

9 ago, 15:54

Fotos

Não compre pêssegos no supermercado sem fazer isto primeiro

Há 2h e 47min

Desde que começámos a lavá-las assim, as sapatilhas ficam sempre branquinhas

Há 3h e 17min

Poucos sabem, mas este botão do carro ajuda a poupar até 20% de combustível nos meses quentes

Há 3h e 47min

Daniela Santos conta tudo. Foi isto que aconteceu fora da casa do Big Brother com Afonso Leitão

Hoje às 15:32