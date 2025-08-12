Não compre pêssegos no supermercado sem fazer isto primeiro

Escolher pêssegos maduros e saborosos pode ser um desafio. Saiba qual é o truque simples que vai garantir que leva para casa fruta de qualidade e no ponto certo.

Já alguma vez mordeste um pêssego à espera de uma doçura agradável e acabaste por sentir uma grande desilusão? Nem todos os pêssegos que parecem perfeitos no expositor estão, de facto, prontos para serem saboreados.

De acordo com especialistas, existem sinais claros que indicam quando deves deixar o pêssego onde está, como explica o site LNG. A nutricionista Daniela Zuin revela que manchas escuras e zonas verdes junto ao pedúnculo são indicativos de fruta ainda verde ou em início de apodrecimento.

Até o cheiro é importante! Se o pêssego não tiver aquele aroma doce e frutado característico, é preferível seguir em frente. O aroma é um dos sinais mais fiáveis para perceber se o pêssego está doce e pronto para consumo. Além disso, um pêssego demasiado duro pode indicar que ainda não está maduro, enquanto um fruto demasiado mole pode estar já a deteriorar-se.

O Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) alerta que frutas com zonas amolecidas ou manchas escuras podem sofrer alterações que comprometem o sabor e até a segurança alimentar.

O pêssego ideal apresenta uma casca bonita e vibrante, cede ligeiramente ao toque e exala um aroma que lembra o verão. Por isso, da próxima vez que fores ao supermercado, não te fiques apenas pela aparência. Observa bem a casca, sente a textura com cuidado e verifica o aroma. São passos simples que garantem uma compra mais segura e saborosa.