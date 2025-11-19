Três alunos feridos por rebentamento de petardos numa escola durante a hora do almoço

  • Agência Lusa
  • Hoje às 15:59
Ambulância
Ambulância
Fotografia: Freepik

Alerta para o rebentamento de petardos na escola foi dado cerca das 13:00

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Três alunos ficaram hoje feridos pelo rebentamento de petardos na Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos, em Lisboa, que terão sido lançados por outros dois estudantes daquele estabelecimento de ensino, informou a PSP.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) disse à Lusa que os dois alunos suspeitos de terem lançado os petardos foram identificados.

A mesma fonte explicou que o alerta para o rebentamento de petardos na escola foi dado cerca das 13:00, tendo a polícia acorrido ao local.

Três alunos ficaram feridos, um num braço, outro nos ouvidos e o terceiro na cabeça, não adiantando a fonte a gravidade dos ferimentos, dado que não foram chamados meios de socorro ao local, tendo aqueles estudantes sido transportados pelos pais, desconhecendo se terão ido ou não ao hospital.

Os alunos suspeitos de terem lançado os petardos têm 15 e 17 anos, acrescentou.

Temas: Petardos Escola Lisboa Josefa de óbidos

RELACIONADOS

Chaves por dentro da porta de casa: um hábito que pode colocar a sua segurança em risco

Mais barato do que a Disneyland, há um parque europeu que é um universo de fantasia de sonho

Momento do corte de bolo acaba muito mal entre estes noivos. Vai o amor resistir a este vídeo viral?

Maçãs a estragarem-se na fruteira? Transforme-as nesta sobremesa deliciosa sem açúcar

A Não Perder

Casa húmida e com tendência a mofo: faça um desumidificador caseiro

Há 3h e 59min

Mais barato do que a Disneyland, há um parque europeu que é um universo de fantasia de sonho

Hoje às 15:00

Chaves por dentro da porta de casa: um hábito que pode colocar a sua segurança em risco

Hoje às 14:00

Perguntámos à IA e já temos resposta: esta é a mulher mais bonita de Portugal

Hoje às 11:57

Momento do corte de bolo acaba muito mal entre estes noivos. Vai o amor resistir a este vídeo viral?

Hoje às 11:19

Maçãs a estragarem-se na fruteira? Transforme-as nesta sobremesa deliciosa sem açúcar

Hoje às 10:04

Há um método no Japão que lhe permite poupar até 35% do seu salário

Hoje às 09:06
MAIS

Mais Vistos

Convidada deixa escapar expressão: a reação de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos é impagável

Hoje às 10:46

Manuel ficou órfão aos 10 anos: «O meu pai preparou-me para muita coisa, mas não para viver sem ele»

Ontem às 11:37

Manuel é órfão desde os 10 anos: «Não passo um dia sem pensar no meu pai e na minha mãe»

Ontem às 11:23

Em direto, Ana Cristina anuncia que se vai propor a ser doadora de medula óssea do filho de convidados do programa

17 nov, 11:53

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

Ontem às 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

Ontem às 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

13 nov, 16:00

Fora do Estúdio

Pureza Mello Breyner assina o vestido de noiva de Cristina Ferreira. Tem tanto de elegante como de arrojado

Ontem às 10:00

Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente

17 nov, 13:00

«A cara de choque das pessoas é ótima»: apresentadora da TVI fala das reações à sua gravidez

13 nov, 09:17

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

11 nov, 09:27

Fotos

Casa húmida e com tendência a mofo: faça um desumidificador caseiro

Há 3h e 59min

Três alunos feridos por rebentamento de petardos numa escola durante a hora do almoço

Hoje às 15:59

Mais barato do que a Disneyland, há um parque europeu que é um universo de fantasia de sonho

Hoje às 15:00

Chaves por dentro da porta de casa: um hábito que pode colocar a sua segurança em risco

Hoje às 14:00