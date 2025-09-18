Finalmente! O aparador elétrico da Philips que trata do rosto e do corpo está em promoção

Este artigo pode conter links afiliados*

Há produtos que se tornam clássicos e este aparador da Philips é um deles.

Na lista dos mais vendidos da Amazon há sempre produtos que aparecem e desaparecem. Mas há outros que se mantêm porque já conquistaram lugar cativo — como o Philips OneBlade 360 Face Body. Este aparador multifunções está agora com 37% de desconto (40€ em vez de 64€) e continua a acumular elogios: tem 4,4 estrelas de média em mais de 1.300 avaliações, e só no último mês foi comprado mais de 600 vezes. O segredo parece estar na versatilidade: um só aparelho que serve para barbear, recortar e aparar pelos do corpo. E quem já testou confirma: “É muito prático e cómodo de usar, preciso e com os diferentes pentes dá para adaptar a barba ao estilo.”

Uma lâmina que acompanha todos os movimentos

A grande inovação está na lâmina 360°, que se inclina em todas as direções e mantém contacto constante com a pele. Isso traduz-se em menos passagens, mais conforto e a sensação de que tudo fica bem acabado. Um utilizador confirma: “Funciona muito bem. É muito prático e cómodo de usar, preciso e com os diferentes pentes dá para adaptar a barba ao estilo.”

Rosto e corpo no mesmo aparelho

O OneBlade 360 vem com quatro pentes de barba (1, 2, 3 e 5 mm) e ainda com acessórios para o corpo, incluindo um protetor de pele para zonas mais delicadas. Para muitos, é essa versatilidade que faz a diferença: “Já o usei no peito e nas axilas e o resultado foi excelente. Com o pente de 2 mm também fica perfeito para manter os pelos mais uniformes.”

Flexível no uso e fácil de manter

O aparelho ser usado seco ou no duche, com ou sem espuma. O carregamento é feito por cabo USB, prático para levar em viagem. Quanto à manutenção, basta substituir a lâmina a cada quatro meses para manter a eficácia. Outro utilizador resume: “Boa máquina, muito prática e com cabeças intercambiáveis. Recomendo.”

Popularidade comprovada

Entre as mais de 1.300 avaliações, a maioria é positiva: “É uma máquina muito interessante que vale a pena. Recomendo.” — lê-se num dos comentários. Outro comprador acrescenta: “Bom produto, boa qualidade e preço acessível.” Não é por acaso que continua a figurar entre os mais vendidos da Amazon.

