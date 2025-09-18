Finalmente! O aparador elétrico da Philips que trata do rosto e do corpo está em promoção

Este artigo pode conter links afiliados*

Há produtos que se tornam clássicos e este aparador da Philips é um deles.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Na lista dos mais vendidos da Amazon há sempre produtos que aparecem e desaparecem. Mas há outros que se mantêm porque já conquistaram lugar cativo — como o Philips OneBlade 360 Face Body. Este aparador multifunções está agora com 37% de desconto (40€ em vez de 64€) e continua a acumular elogios: tem 4,4 estrelas de média em mais de 1.300 avaliações, e só no último mês foi comprado mais de 600 vezes. O segredo parece estar na versatilidade: um só aparelho que serve para barbear, recortar e aparar pelos do corpo. E quem já testou confirma: “É muito prático e cómodo de usar, preciso e com os diferentes pentes dá para adaptar a barba ao estilo.”

Uma lâmina que acompanha todos os movimentos

A grande inovação está na lâmina 360°, que se inclina em todas as direções e mantém contacto constante com a pele. Isso traduz-se em menos passagens, mais conforto e a sensação de que tudo fica bem acabado. Um utilizador confirma: “Funciona muito bem. É muito prático e cómodo de usar, preciso e com os diferentes pentes dá para adaptar a barba ao estilo.”

Adquira aqui

Rosto e corpo no mesmo aparelho

O OneBlade 360 vem com quatro pentes de barba (1, 2, 3 e 5 mm) e ainda com acessórios para o corpo, incluindo um protetor de pele para zonas mais delicadas. Para muitos, é essa versatilidade que faz a diferença: “Já o usei no peito e nas axilas e o resultado foi excelente. Com o pente de 2 mm também fica perfeito para manter os pelos mais uniformes.”

Flexível no uso e fácil de manter

O aparelho ser usado seco ou no duche, com ou sem espuma. O carregamento é feito por cabo USB, prático para levar em viagem. Quanto à manutenção, basta substituir a lâmina a cada quatro meses para manter a eficácia. Outro utilizador resume: “Boa máquina, muito prática e com cabeças intercambiáveis. Recomendo.”

Popularidade comprovada

Entre as mais de 1.300 avaliações, a maioria é positiva: “É uma máquina muito interessante que vale a pena. Recomendo.” — lê-se num dos comentários. Outro comprador acrescenta: “Bom produto, boa qualidade e preço acessível.” Não é por acaso que continua a figurar entre os mais vendidos da Amazon.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Philips OneBlade 360 Face Body. aparador multifunções Barba Corpo Amazon

RELACIONADOS

De 140€ para 89€: o mini-projetor que transforma qualquer espaço numa sala de cinema está com desconto

As torradeiras tradicionais já eram. Este modelo é tudo o que faltava na cozinha

Esta air fryer de 11 litros poupa 60% de energia e até tem cilindro para batatas fritas

De 1.600€ para 350€: este computador também é tablet e soma cada vez mais elogios

Dicas

Todos acreditamos que este alimento é saudável, mas contém mais açúcar que um refrigerante

Ontem às 16:30

Este é o segredo de Cameron Diaz para manter um corpo jovem aos 53 anos

Ontem às 16:00

As torradeiras tradicionais já eram. Este modelo é tudo o que faltava na cozinha

Ontem às 12:55

Esta air fryer de 11 litros poupa 60% de energia e até tem cilindro para batatas fritas

Ontem às 11:10

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

16 set, 17:00

De 1.600€ para 350€: este computador também é tablet e soma cada vez mais elogios

16 set, 16:33

Isto vai mudar a forma como usa o champô seco

16 set, 16:30
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

16 set, 11:24

«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela

Há 1h e 16min

Cristina Ferreira sobre o «Secret Story 9»: «O mundo ainda está em choque com o confessionário de Secret Story 9»

Ontem às 09:56

Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»

16 set, 11:17

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Descubra como fazer lasanha na air fryer

Ontem às 15:30

Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar no ponto certo

Ontem às 14:30

Testámos esta receita de cheesecake e agora todos nos perguntam como se faz

Ontem às 10:30

Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

15 set, 15:30

Fora do Estúdio

Daniela Santos declara-se a pessoa especial: «Até que a morte nos separe»

Há 3h e 59min

«Procurei-te durante a vida inteira»: irmãos separados à nascença reencontram-se 80 anos depois

Ontem às 15:00

De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»

Ontem às 09:03

«Um extraordinário filho»: Esta foi a história que deixou Cristina Ferreira emocionada

16 set, 16:15

Fotos

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Eu sou amigo dela»

Há 19 min

Finalmente! O aparador elétrico da Philips que trata do rosto e do corpo está em promoção

Há 1h e 55min

Tanya emociona-se ao falar de Iran Costa: «Eu recebi o telefonema e soube antes de toda a gente»

Há 2h e 8min

Daniela Santos declara-se a pessoa especial: «Até que a morte nos separe»

Há 3h e 59min