Brinquedos que marcaram a nossa infância e que as crianças de hoje desconhecem

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 3min

Hoje, tudo parece girar em torno de telemóveis, tablets e consolas modernas. Mas quem cresceu entre os anos 70 e 90 recorda que a diversão vinha de brinquedos simples, capazes de despertar criatividade e imaginação.

Hoje em dia, parece que tudo gira à volta dos telemóveis, tablets e consolas de última geração. No entanto, quem teve a sorte de crescer entre os anos 70 e 90 sabe que a diversão vinha de coisas muito mais simples, sobretudo brinquedos que exigiam criatividade e imaginação. A Forever Young reuniu alguns dos brinquedos que certamente trazem uma boa dose de nostalgia e até alguma saudade.

Recorda-se do pião? Não era um brinquedo qualquer. Conseguir que ele rodasse durante minutos a fio era uma verdadeira arte. Desafiar os amigos para ver quem o lançava melhor ou inventar truques, como fazê-lo girar na palma da mão, fazia parte da diversão. Outro clássico que preenchia os cafés era o pinball. Aquelas máquinas brilhantes, cheias de luzes coloridas e botões, encantavam miúdos e graúdos. Era um teste de reflexos e paciência, e o som característico do pinball é algo que poucos esquecem.

Existiam também os brinquedos de corda, que se moviam sozinhos depois de lhes dar corda. Tinham um encanto especial, quase mágico, que fascinava quem os usava. Era a tecnologia da época! E não podemos esquecer o yo-yo, um brinquedo aparentemente simples, mas que exigia muita prática para dominar os truques mais complexos.

Para as crianças de hoje, rodeadas de tecnologia de ponta, tudo isto pode parecer distante. Mas, para quem viveu essa época, estes brinquedos representam uma ponte para recordações felizes.

Reveja na galeria acima os brinquedos da sua infância.

Temas: Pião Pinball Yo-yo Brinquedos

