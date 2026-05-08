Quanto tempo devemos usar o mesmo pijama? Especialistas explicam

Dormir várias noites seguidas com o mesmo pijama é um hábito comum, mas pode não ser tão higiénico quanto aparenta. Citados pelo site Real Simple , especialistas em saúde alertam que a frequência ideal para lavar a roupa de dormir varia consoante diferentes fatores, incluindo o tipo de pele, os hábitos de higiene e o material do tecido .

Em circunstâncias consideradas ideais, o pijama pode ser utilizado durante cerca de uma semana antes de ir para lavar, desde que seja devidamente arejado entre utilizações. “Recomendamos a lavagem semanal da roupa de dormir em água quente”, explica a especialista Melanie Carver. Ainda assim, sublinha que o pijama deve ser deixado a “respirar” ao longo do dia antes de voltar a ser usado.

Por outro lado, há especialistas que defendem um intervalo mais reduzido. O dermatologista Carl Thornfeldt considera que, em condições normais de pele, o mais indicado é trocar de pijama de três em três dias.

A frequência de lavagem pode variar significativamente conforme o estilo de vida de cada pessoa. Quem transpira mais durante a noite, utiliza o pijama também durante o dia em casa ou está frequentemente exposto a alergénios, como pó, pólen ou pelos de animais, deverá lavar a roupa de dormir com maior regularidade. Nestas situações, aumenta o risco de acumulação de partículas que podem prejudicar o sono e a saúde respiratória.

A condição da pele é igualmente um fator importante. Pessoas com eczema, psoríase ou tendência para acne corporal devem lavar os pijamas diariamente, já que a acumulação de bactérias no tecido pode agravar sintomas e irritações.

Também o material do pijama influencia a frequência das lavagens. Tecidos naturais, como algodão e seda, são apontados como mais adequados para uma utilização prolongada, enquanto materiais sintéticos, como o poliéster, tendem a exigir lavagens mais frequentes.