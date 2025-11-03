Depois dos 40, este exercício pode ser ainda mais benéfico que o pilates

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:30
Exercício
Image by freepik

Embora o pilates seja reconhecido pelos seus benefícios para força, flexibilidade e postura, especialistas afirmam que existe um exercício específico que pode trazer resultados ainda melhores para quem tem mais de 40 anos.

Praticar exercício é fundamental em qualquer idade, mas depois dos 40 torna-se ainda mais importante escolher atividades que respeitem o corpo e se ajustem às suas necessidades. O pilates é uma excelente alternativa para fortalecer e alongar, mas os especialistas garantem que existe um tipo de treino com benefícios ainda superiores: o exercício aquático.

Por se realizar na água, o impacto sobre as articulações e ossos é menor, o que reduz o risco de lesões e torna os movimentos mais seguros e confortáveis.

Segundo o site El Economista, a resistência natural da água transforma até os gestos mais simples em exercícios eficazes, ajudando a tonificar os músculos, melhorar o equilíbrio e prevenir quedas. Estudos do National Institutes of Health indicam que programas de treino aquático aumentam a força, a agilidade e a estabilidade, especialmente em mulheres de determinada idade. Caminhar na água, utilizar halteres de espuma ou fazer flexões apoiadas na parede da piscina são exemplos de movimentos simples que oferecem resultados significativos.

Para além dos benefícios físicos, o contacto com a água tem impacto positivo na mente. A sensação de leveza e o ambiente relaxante contribuem para reduzir o stress, melhorar o humor e incentivar a socialização. Depois dos 40, a piscina pode mesmo ser considerada o melhor ginásio, funcionando como um desporto completo.

Temas: Pilates

