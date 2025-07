Cláudio Ramos rendeu-se ao exercício da moda entre os famosos — e os resultados estão à vista

Cláudio Ramos revelou, em direto no «Dois às 10», que também já se rendeu ao exercício que tem conquistado muitas figuras públicas portuguesas. Tudo começou por questões de saúde, mas os resultados já se fazem notar — e não passou despercebido aos telespectadores.

A entrevista a Joana Duarte, esta segunda-feira, no «Dois às 10», acabou por trazer à conversa um tema cada vez mais presente na rotina de muitas figuras públicas: o pilates. A atriz, que abriu recentemente um estúdio na Ericeira, é uma apaixonada confessa pela modalidade — e Cláudio Ramos não hesitou em partilhar a sua experiência pessoal.

«Comecei a fazer por causa da coluna e da hérnia, e a verdade é que aquilo ajuda muito porque, como dizes, protege muito a zona do abdominal», afirmou o apresentador, destacando os benefícios físicos que tem sentido desde que incorporou o pilates na sua rotina.

A apresentadora Cristina Ferreira também já demonstrou o seu entusiasmo por esta prática. Nas redes sociais, tem partilhado momentos das suas sessões, mostrando que a disciplina faz parte do seu bem-estar físico e mental.

O pilates tem como principais objetivos o fortalecimento muscular, o aumento da flexibilidade, o controlo da respiração e a melhoria da postura. Tornou-se particularmente popular entre quem procura uma alternativa mais consciente e eficaz para aliviar dores, especialmente na zona lombar.

Com a adesão de nomes como Cristina Ferreira, Cláudio Ramos e Joana Duarte, a tendência é clara: o pilates deixou de ser apenas uma prática de nicho e passou a estar no centro das escolhas de quem quer cuidar do corpo — e da mente.

Veja, na galeria, as fotos mais recentes de Cláudio Ramos, onde é possível ver a sua boa forma física.