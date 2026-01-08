Guarda pilhas usadas? Não faz ideia do valor que tem nas mãos

As pilhas usadas que tem guardadas numa gaveta podem valer muito mais do que imagina.

Ao longo dos anos, é natural que as pilhas gastas se vão acumulando e acabem esquecidas numa gaveta. Ainda assim, há alternativas: pode descartá-las de forma adequada ou reaproveitá-las para criar peças decorativas originais para a sua casa.

Além de promover a reutilização, dar uma segunda vida às pilhas usadas pode ser também uma excelente forma de ocupar o tempo em família. Se tiver crianças em casa, esta atividade permite entreter os mais novos com trabalhos manuais simples e divertidos. O site UNO partilha uma sugestão criativa para reutilizar pilhas gastas: um porta-lápis com um visual industrial.

Como fazer?

Reúna entre 10 a 15 pilhas AA ou AAA, desde que não apresentem sinais de corrosão, um tubo de cartão resistente, cola quente e uma base de madeira ou de cartão grosso. Para um acabamento mais trabalhado, pode pintar as pilhas com tinta metálica ou spray de cor cobre. De seguida, cole as pilhas à volta do tubo e fixe o conjunto à base. O resultado final é uma peça original, ideal para colocar numa secretária ou numa estante.

Outras ideias criativas que pode experimentar: