Guarda pilhas usadas? Não faz ideia do valor que tem nas mãos

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 46min
As pilhas usadas que tem guardadas numa gaveta podem valer muito mais do que imagina.

Ao longo dos anos, é natural que as pilhas gastas se vão acumulando e acabem esquecidas numa gaveta. Ainda assim, há alternativas: pode descartá-las de forma adequada ou reaproveitá-las para criar peças decorativas originais para a sua casa.

Além de promover a reutilização, dar uma segunda vida às pilhas usadas pode ser também uma excelente forma de ocupar o tempo em família. Se tiver crianças em casa, esta atividade permite entreter os mais novos com trabalhos manuais simples e divertidos. O site UNO partilha uma sugestão criativa para reutilizar pilhas gastas: um porta-lápis com um visual industrial.

Como fazer?
Reúna entre 10 a 15 pilhas AA ou AAA, desde que não apresentem sinais de corrosão, um tubo de cartão resistente, cola quente e uma base de madeira ou de cartão grosso. Para um acabamento mais trabalhado, pode pintar as pilhas com tinta metálica ou spray de cor cobre. De seguida, cole as pilhas à volta do tubo e fixe o conjunto à base. O resultado final é uma peça original, ideal para colocar numa secretária ou numa estante.

Outras ideias criativas que pode experimentar:

  • Molduras com estilo steampunk

  • Mini castiçais

  • Figuras decorativas sazonais, como uma pequena árvore de Natal

