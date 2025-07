Sabia que as pilhas usadas que tem em casa podem valer ouro?

Pode parecer lixo, mas não é. As pilhas usadas que tem guardadas em gavetas ou caixas esquecidas podem conter materiais valiosos e ter um impacto económico e ambiental muito maior do que imagina. Saiba por que razão não as deve deitar fora e o que pode fazer com elas.

Com o tempo, é habitual acumular pilhas usadas e deixá-las esquecidas numa gaveta. No entanto, é possível descartá-las de forma adequada ou até aproveitá-las para criar decorações originais em casa.

Para além de promover a reutilização, esta prática permite dar uma nova vida às pilhas gastas e, se tiver crianças em casa, pode ainda proporcionar momentos de diversão com atividades manuais. O site UNO partilha uma sugestão criativa para reutilizar pilhas: transformar as usadas num porta-lápis com um toque industrial.

Como fazer?

Reúna entre 10 a 15 pilhas AA ou AAA (desde que não apresentem corrosão), um tubo de cartão resistente, cola quente e uma base de madeira ou cartão grosso. Para um acabamento mais sofisticado, pode aplicar tinta metálica ou spray de cor cobre. Em seguida, basta colar as pilhas à volta do tubo e fixar tudo à base. O resultado é uma peça única, ideal para colocar sobre uma secretária ou numa estante.

Outras ideias criativas que pode experimentar: