Um mês depois da separação, ex de Pimpinha Jardim exibe nova relação e Cláudio Ramos deixa recado surpreendente

Um mês após o fim da relação com Pimpinha Jardim, o ex-companheiro surgiu já com novo amor e Cláudio Ramos reagiu com um recado inesperado.

Um mês após o anúncio público do fim do casamento com Pimpinha Jardim, Francisco Spínola voltou a ser o centro das atenções. O empresário surgiu ao lado de uma nova companhia feminina, com quem parece ter iniciado uma relação amorosa. A suposta namorada recorreu às redes sociais para partilhar várias fotografias do casal, atualmente de férias em Bali.

As imagens tornaram-se virais e rapidamente se tornaram um dos assuntos mais comentados da atualidade. O tema foi mesmo destaque na rubrica «Conversas de Café» do programa «Dois às 10», da TVI, esta quarta-feira.

Entre os comentadores presentes no painel estava Cinha Jardim, mãe de Pimpinha Jardim, que optou por não se pronunciar sobre o caso. A decisão de permanecer em silêncio foi justificada por Cristina Ferreira, que revelou que Pimpinha pediu à mãe que não comentasse o assunto: «Estás calada, não abres a boca». Cristina acrescentou: «E nós respeitamos».

Contudo, Cláudio Ramos não hesitou em partilhar a sua visão crítica sobre a exposição pública do novo casal: «Acho que as pessoas podem começar e terminar relações quando entende um e outro. O que eu não gosto é que um namorado recente partilhe imagens de felicidade, porque há uma ex-companheira e há filhos. Acho feio, acho egoísta».

A sua opinião encontrou eco nos restantes comentadores do programa. Luísa Castel-Branco, Cristina Ferreira e Gonçalo Quinaz concordaram com a crítica e sublinharam a importância da discrição, sobretudo em situações que envolvem crianças. «Há que pensar principalmente nos filhos», reforçaram.

Veja aqui o vídeo: