Já não esconde o amor. Pimpinha Jardim partilha primeira fotografia com o namorado

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Pimpinha Jardim continua a desfrutar de uns dias de descanso no Algarve e decidiu partilhar com os seguidores alguns dos momentos mais especiais das férias.

Através da sua página de Instagram, a comentadora publicou uma galeria de fotografias onde surge na companhia dos filhos, de familiares e de amigas. No entanto, houve uma imagem que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Pela primeira vez, Pimpinha Jardim partilhou uma fotografia ao lado do namorado, Tiago Vieira. No registo, o casal surge deitado no areal, abraçado, num momento de cumplicidade durante um dia de praia.

A publicação surge numa altura em que Pimpinha Jardim já assumiu publicamente estar a viver uma fase muito feliz da sua vida.

As imagens mereceram inúmeras reações dos seguidores, que deixaram mensagens de carinho e felicitaram a comentadora por esta nova etapa. Quem também surge nas fotos é António Bravo e Carolina Patrocínio, entre outros amigos de Pimpinha

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Pimpinha Jardim Namorado Ferias Praia
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Cinha Jardim fala sobre o novo namorado de Pimpinha Jardim e destaca coincidência: «É a filha que repete a minha história»

Despedida emocionante. Cinha Jardim mostra foto rara do dia do seu casamento: «É assim que te vou lembrar sempre»

Fora do Estúdio

De coração ocupado. Filho de Jorge Jesus celebra aniversário e recebe declaração de amor da namorada

Há 2h e 53min

Judite Sousa mostra registo raro com alguém muito especial: «A única fotografia que tenho»

Hoje às 11:22

Entre as imagens da festa dos 40 anos de Catarina Siqueira, há uma com Ruy de Carvalho que está a emocionar os fãs

Hoje às 10:41

Despedida emocionante. Cinha Jardim mostra foto rara do dia do seu casamento: «É assim que te vou lembrar sempre»

Hoje às 10:08

Tatiana e Ruben Boa Nova surpreendem fãs com anúncio: «Queremos partilhar convosco»

Hoje às 09:13

Sandra Felgueiras mostra-se em boa companhia: «O amor salva-nos sempre»

24 jul, 16:10

«Faz toda a diferença»: Cristina Ferreira revela o hábito que nunca falha para cuidar da pele

24 jul, 15:23
MAIS

Mais Vistos

Funcionária da creche que deixou bebé no carro quebra silêncio

Hoje às 12:37

Para Joaquim, este é o possível vencedor do Big Brother Verão

Hoje às 12:26

Já não é só Nuno. Cláudio Ramos tem outro concorrente preferido no Big Brother Verão

Hoje às 09:59

Treinador do Rio Ave encontrado morto - Amigos e clube lamentam perda trágica

15 jan 2025, 14:06

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

De coração ocupado. Filho de Jorge Jesus celebra aniversário e recebe declaração de amor da namorada

Há 2h e 53min

Funcionária da creche quebra silêncio e revela a sua versão sobre a morte da bebé esquecida no carro

Há 3h e 17min

Já não esconde o amor. Pimpinha Jardim partilha primeira fotografia com o namorado

Hoje às 14:39

Após expulsão do Big Brother Verão, Cristina Ferreira deixa Joaquim surpreendido com revelação: «Não fazia ideia»

Hoje às 12:04