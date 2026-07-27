Já não esconde o amor. Pimpinha Jardim partilha primeira fotografia com o namorado

Alemães estão rendidos a este recanto português que parece saído das Maldivas

Pimpinha Jardim continua a desfrutar de uns dias de descanso no Algarve e decidiu partilhar com os seguidores alguns dos momentos mais especiais das férias.

Através da sua página de Instagram, a comentadora publicou uma galeria de fotografias onde surge na companhia dos filhos, de familiares e de amigas. No entanto, houve uma imagem que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Pela primeira vez, Pimpinha Jardim partilhou uma fotografia ao lado do namorado, Tiago Vieira. No registo, o casal surge deitado no areal, abraçado, num momento de cumplicidade durante um dia de praia.

A publicação surge numa altura em que Pimpinha Jardim já assumiu publicamente estar a viver uma fase muito feliz da sua vida.

As imagens mereceram inúmeras reações dos seguidores, que deixaram mensagens de carinho e felicitaram a comentadora por esta nova etapa. Quem também surge nas fotos é António Bravo e Carolina Patrocínio, entre outros amigos de Pimpinha