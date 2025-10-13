Chegou ao Pingo Doce o cabide para secar roupa que todos precisávamos

Há um novo essencial para o lar que vai simplificar o seu dia a dia — e pode encontrá-lo no Pingo Doce.

O folheto do Pingo Doce deste fim de semana apresenta uma novidade que chamou a atenção nestes dias mais chuvosos e húmidos. Trata-se de um secador de roupa em forma de cabide da Hoffen, a marca própria do grupo Jerónimo Martins, que está à venda por 49,99 euros, com um desconto de 30% face ao preço habitual.

Desde logo, pareceu-nos uma solução prática para aqueles momentos em que chegamos a casa com casacos molhados da chuva ou quando queremos vestir uma peça específica que insiste em não secar no estendal interior. É um objeto compacto, fácil de guardar em espaços reduzidos, e o seu design em forma de cabide ajuda não só a secar, mas também a alisar ligeiramente a roupa. Além disso, pode ser uma opção ideal para viagens.

A promoção é válida apenas de 18 a 21 de outubro, sendo importante referir que o produto pode não estar disponível em todas as lojas do Pingo Doce.

Embora não existam vídeos oficiais sobre o artigo atualmente nas prateleiras do Pingo Doce, deixamos um vídeo de um produto semelhante, que permite perceber melhor a utilidade deste tipo de equipamento: