Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro

O mais recente lançamento do Pingo Doce está a causar sensação entre os clientes, esgotando rapidamente em diversas lojas do país — e tudo aponta para que o sabor irresistível seja o grande responsável pelo sucesso.

Está a tornar-se viral nas redes sociais o famoso Croissant à Moda do Porto. A sua característica distintiva é a massa fofa coberta com uma calda de açúcar caramelizada. Com uma textura ainda mais húmida do que a dos croissants tradicionais, este produto é uma adaptação do croissant francês, mas com um toque tipicamente português.

Atualmente, o croissant encontra-se disponível no Pingo Doce por apenas 0,99 cêntimos. A sua popularidade tem sido tão grande que, em várias lojas, esgota pouco tempo depois de chegar às prateleiras.

A própria cadeia de supermercados explica que o êxito se deve à parceria com a histórica Padaria Ribeiro, fundada no século XIX. «É uma receita única e exclusiva, com o que há de melhor e mais genuíno no nosso país», afirma o retalho.