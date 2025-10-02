Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 36min

O mais recente lançamento do Pingo Doce está a causar sensação entre os clientes, esgotando rapidamente em diversas lojas do país — e tudo aponta para que o sabor irresistível seja o grande responsável pelo sucesso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Está a tornar-se viral nas redes sociais o famoso Croissant à Moda do Porto. A sua característica distintiva é a massa fofa coberta com uma calda de açúcar caramelizada. Com uma textura ainda mais húmida do que a dos croissants tradicionais, este produto é uma adaptação do croissant francês, mas com um toque tipicamente português.

Atualmente, o croissant encontra-se disponível no Pingo Doce por apenas 0,99 cêntimos. A sua popularidade tem sido tão grande que, em várias lojas, esgota pouco tempo depois de chegar às prateleiras.

A própria cadeia de supermercados explica que o êxito se deve à parceria com a histórica Padaria Ribeiro, fundada no século XIX. «É uma receita única e exclusiva, com o que há de melhor e mais genuíno no nosso país», afirma o retalho.

Temas: Pingo Doce Croissant

RELACIONADOS

Cuidado: estas etiquetas podem estar a enganá-lo na hora das compras

Diga adeus às compotas de supermercado: esta opção tem menos calorias

Não compre pêssegos no supermercado sem fazer isto primeiro

Quer poupar no supermercado? Este truque demora 5 segundos e pode fazer com que poupe dezenas de euros

Custa apenas 1€ e pouco no Pingo Doce e perfuma a casa por meses

Este ambientador da Mercadona está a ser comparado a um de 300 euros

Dicas

Um Iphone por 3,99€? É possível nesta loja

Hoje às 16:00

Não pratica exercício físico. É isto que a faz, aos 52 anos, parecer que tem 30

Hoje às 15:30

Estes exercícios pouco conhecidos ajudam a reduzir a barriga depois dos 40 anos

Hoje às 15:00

Spray de 2,90€ é o fim das manchas no inox. Corra para as prateleiras antes que esgote

Hoje às 14:30

Lembra o Douro, mas este destino situa-se no Algarve e é a escapadinha perfeita de outono

30 set, 17:00

Esta é a peça da coleção de outono da Zara mais viral do momento

30 set, 16:30

Pernas perfeitas aos 60: Mariló Montero mostra o que faz sempre às 4 da manhã

30 set, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Romana pôs fim ao casamento em direto num reality show. Eis o que o marido lhe disse ao sair

Hoje às 11:42

Romana terminou o casamento em direto num reality show para ficar com concorrente. Recorde o momento

Hoje às 11:27

Cristina Ferreira dá notícia: «Ficámos muito tristes…»

Hoje às 09:56

A história está a repetir-se. Romana apaixonou-se num reality show e terminou o casamento de 12 anos em direto

Hoje às 11:53

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

Ontem às 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

Ontem às 15:30

Faça estes rolos de canela e aqueça os dias de outono

Ontem às 15:00

Do bolo de castanhas à lasanha: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Ontem às 14:30

Fora do Estúdio

Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida

Há 3h e 6min

Problemas no paraíso? A prova que pode indicar o fim do noivado de Sónia Jesus e Vitó

Hoje às 09:12

Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento

Ontem às 17:00

Famosos reagem à relação de Liliana e Zé: «O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio»

Ontem às 16:44

Fotos

Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida

Há 3h e 6min

No passado, concorrente pôs fim ao casamento em plena gala de reality show. Não se lembra? Veja as imagens

Há 3h e 21min

Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro

Há 3h e 36min

Cristina Ferreira reage ao polémico discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos nos Globos de Ouro

Há 3h e 51min