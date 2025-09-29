Custa apenas 1€ e pouco no Pingo Doce e perfuma a casa por meses

Encontrámos no Pingo Doce um produto que custa pouco mais de 1€ e que transformou o aroma da nossa casa.

Uma embalagem muito semelhante levou-nos ao engano há um ano: acabámos por adquirir um lava-tudo para madeiras, quando na verdade queríamos comprar o limpa-madeiras com sabão. Apesar das diferenças, ambos os produtos pertencem à marca Ultra, a linha de limpeza do Pingo Doce, e apresentam líquidos de cor parecida. Só percebemos a troca após a primeira utilização, quando a casa ficou envolvida num aroma completamente diferente do habitual — quase como se tivéssemos usado um ambientador sofisticado. Um erro feliz, que nos fez continuar a comprar este produto até hoje.

Trata-se do Lava-Tudo Brilhante Madeira Ultra, pensado especificamente para madeiras, embora tenhamos confessado utilizá-lo em várias superfícies, incluindo cerâmica — afinal, é um lava-tudo. O detergente garante superfícies brilhantes e, sem necessidade de enxaguar, oferece uma secagem rápida e um perfume intenso e duradouro. A embalagem de 1,1 litro tem o preço de 1,19 euros.

O curioso é que, horas depois da aplicação, não havia qualquer vestígio de humidade, mas o perfume permanecia, proporcionando à casa um ambiente agradável.

Embora as madeiras sejam superfícies delicadas e exigentes, produtos como este ajudam a prolongar a vida útil de móveis e pavimentos, prevenindo o desgaste causado pela acumulação de pó e sujidade. Além disso, a fórmula foi desenvolvida para não deixar resíduos, evitando manchas que possam comprometer a beleza natural da madeira.