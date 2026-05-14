Paisagens inesquecíveis e águas translúcidas: esta praia fluvial destaca-se entre as mais belas de Portugal

Fica perto de Portugal, custa menos e já há quem o prefira à Disneyland Paris

Com águas cristalinas, rodeada por paisagens naturais de grande beleza e um ambiente tranquilo, esta praia fluvial tem conquistado cada vez mais visitantes e já é considerada uma das mais encantadoras de Portugal.

Situada na região da Beira Litoral, perto da aldeia de Piódão, em plena Serra do Açor, a Praia Fluvial de Foz d’Égua é considerada uma das praias fluviais mais encantadoras de Portugal. O local distingue-se pela sua beleza natural, combinando águas cristalinas com um enquadramento marcado pelas típicas construções em xisto.

A praia é banhada pelas ribeiras de Piódão e Chãs d’Égua, oferecendo uma paisagem única, onde as águas transparentes funcionam como autênticos espelhos naturais, refletindo o verde intenso das encostas envolventes.

Inserida na rede das conhecidas Aldeias de Xisto, esta praia fluvial conta com diversas infraestruturas de apoio aos visitantes, incluindo um bar com esplanada e um parque de merendas, garantindo maior conforto e comodidade durante a estadia.

Recentemente, a criadora de conteúdos conhecida no TikTok como @saraa_theexplorer destacou este destino através de um vídeo onde evidencia a beleza do espaço. Ainda assim, alertou para o acesso sinuoso ao local e para a temperatura bastante fria da água, algo que costuma surpreender quem não está habituado.

Por ser um destino turístico bastante procurado, a recomendação passa por chegar cedo, de forma a evitar aglomerações e dificuldades em encontrar estacionamento, uma vez que a zona dispõe de capacidade limitada para veículos.