Cláudia Raia faz todos rir com comentário sobre a bruma «PIPY»: «Combinei com o Goucha!»

Cláudia Raia assume a sua fé: «Nossa Senhora de Fátima é minha confidente, falo com ela todos os dias»

Cláudia Raia surpreendeu Cristina Ferreira ao falar da bruma íntima «PIPY»

Cláudia Raia esteve hoje, dia 23 de janeiro, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos acerca da sua peça de teatro, «Menopausa», que está prestes a estrear em Portugal.

Logo no início da conversa, a atriz brasileira não resistiu em fazer uma brincadeira com Cristina Ferreira, a propósito do mais recente lançamento da apresentadora: a bruma íntima «PIPY».

«Olá, 'PIPY'», atirou Cláudia.

Em risos, a atriz brasileira revelou que combinou com Manuel Luís Goucha que era desta forma que iria começar a entrevista conduzida por Cristina Ferreira. «Combinei com o Goucha», disse.

Recorde-se que Cláudia Raia é conhecida pela forma como fala da sua vida íntima: sem pudores e de maneira descomplicada. Na entrevista a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a atriz brasileira partilhou abertamente alguns detalhes da sua vida íntima, revelando que possui 17 vibradores. Cláudia Raia demonstrou-se à-vontade ao abordar o tema, gerando gargalhadas e boa disposição no estúdio.