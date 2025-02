Carnaval de Torres Vedras faz paródia sobre Pipy: veja a imagem

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

O Carnaval de Torres Vedras voltou a fazer das suas e, desta vez, não poupou Cristina Ferreira. A apresentadora reagiu com muito humor à brincadeira, mostrando que o evento sabe sempre como arrancar boas gargalhadas.

O Carnaval de Torres Vedras, um dos mais tradicionais e conhecidos do país, dá, muitas vezes, que falar, especialmente pela forma irreverente como satiriza figuras públicas. O evento, que é famoso pelas suas críticas sociais, através de carros alegóricos, tem lançado as primeiras imagens de um desfile que promete ser, mais uma vez, repleto de humor e criatividade. Entre os visados, surge uma figura muito conhecida: Cristina Ferreira.

Numa das imagens divulgadas nas redes sociais, o Carnaval de Torres Vedras apresenta uma caricatura de Cristina Ferreira, acompanhada da expressão «Olhóóó Pipyyy», num dos carros alegóricos.

Cristina Ferreira não ficou indiferente à brincadeira. Através do seu Instagram, a apresentadora reagiu. «Carnaval de Torres Vedras nunca falha», escreveu, acompanhando as palavras com um emoji a chorar de rir. Esta reação mostra que Cristina Ferreira não só aceitou a piada, mas também a acolheu de forma divertida e positiva.

Veja, em baixo, a imagem:

Foto: Paródia feita pelo Carnaval de Torres Vedras | Fonte: Instagram / @dailycristina

Recorde-se que Cristina Ferreira tem conquistado cada vez mais o público com a sua nova marca, Eu Sou Gira. Focada em promover o empoderamento feminino, a marca conta com uma linha de produtos irreverentes que tem conquistado o coração das mulheres não só pelo país, mas por todo mundo.