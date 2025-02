Novo produto de Cristina Ferreira supera Pipy: «Um dos nossos segredos mais bem guardados»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

«Foi experimentado por várias mulheres sem saberem o que era»: saiba tudo sobre o novo lançamento de Cristina Ferreira

Depois do lançamento da bruma íntima Pipy, Cristina Ferreira levantou a ponta do véu sobre o próximo lançamento da projeto «Eu sou Gira».

«Um dos nossos segredos mais bem guardados foi experimentado por várias mulheres sem saberem o que era. Este foi o resultado 💥», começou por escrever na legenda do vídeo que mostra algumas reações de algumas mulheres ao experimentar o produto. «Vocês não estão preparados para o que aí vem 😅😅😅», rematou a apresentadora.

No vídeo, é possível assistir ao primeiro contacto de algumas mulheres com o produto. «Ui, está-me a aquecer a língua», «Tenho a língua a picar», «Está-me a aquecer a boca», «É doce», «A sensação é agradável», «Estou a salivar imenso», são alguns dos comentários que se podem ler. Com base nas primeiras impressões, é ainda possível perceber que o produto oferece uma variedade de sabores distintos.