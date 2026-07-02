Não é na Disneyland, é em Portugal. Este lugar parece saído de um filme de Piratas das Caraíbas

  • Dois às 10

Não precisa de ir à Disneyland para encontrar um cenário de sonho. Este espaço fica em Portugal.

Com a chegada dos dias mais quentes, ideais para passeios e mergulhos refrescantes, há um espaço no Montijo que tem conquistado a atenção de famílias e visitantes nas redes sociais. A Quinta das Riscas junta natureza, lazer e um ambiente temático pensado para agradar tanto às crianças como aos adultos.

Embora seja conhecida por receber casamentos, batizados e festas de aniversário, a quinta distingue-se sobretudo pelo cenário natural que a rodeia. Cascatas, coqueiros, lagos e animais como cisnes, pavões e patos-reais fazem parte da paisagem, proporcionando uma experiência centrada no contacto com a natureza.

Entre os maiores destaques está a Ilha dos Piratas, uma área temática inspirada no universo dos corsários e das aventuras marítimas. Rodeada por água cristalina, esta zona foi criada para estimular a imaginação dos mais pequenos, mas acaba também por surpreender os visitantes adultos.

Nas redes sociais, vários vídeos publicados por quem já visitou o espaço mostram alguns dos seus recantos mais impressionantes. Um desses conteúdos foi partilhado pelo criador de conteúdos Gustavo Henrique, que revelou alguns pormenores da experiência.

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"Por aqui vais poder viver experiências como entrar numa caverna em forma de caveira, mergulhar numa piscina que parece uma ilha secreta perdida no meio do oceano e explorar um navio inspirado no famoso filme Piratas das Caraíbas", descreveu.

Além das atrações temáticas, o espaço dispõe ainda de bar, jacuzzi e espreguiçadeiras, para quem prefere descansar e aproveitar o sol. Segundo o criador de conteúdos, as bebidas são adquiridas através de um cartão comprado na receção.

Há ainda uma surpresa para quem comemora o aniversário na Quinta das Riscas. Os aniversariantes podem levar o próprio bolo e recebem um espumante oferecido pela casa. Para mais informações e reservas contacte o local 912 650 099.

Temas: Piratas das Caraíbas Disneyland
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