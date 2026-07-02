Não é na Disneyland, é em Portugal. Este lugar parece saído de um filme de Piratas das Caraíbas

Não precisa de ir à Disneyland para encontrar um cenário de sonho. Este espaço fica em Portugal.

Com a chegada dos dias mais quentes, ideais para passeios e mergulhos refrescantes, há um espaço no Montijo que tem conquistado a atenção de famílias e visitantes nas redes sociais. A Quinta das Riscas junta natureza, lazer e um ambiente temático pensado para agradar tanto às crianças como aos adultos.

Embora seja conhecida por receber casamentos, batizados e festas de aniversário, a quinta distingue-se sobretudo pelo cenário natural que a rodeia. Cascatas, coqueiros, lagos e animais como cisnes, pavões e patos-reais fazem parte da paisagem, proporcionando uma experiência centrada no contacto com a natureza.

Entre os maiores destaques está a Ilha dos Piratas, uma área temática inspirada no universo dos corsários e das aventuras marítimas. Rodeada por água cristalina, esta zona foi criada para estimular a imaginação dos mais pequenos, mas acaba também por surpreender os visitantes adultos.

Nas redes sociais, vários vídeos publicados por quem já visitou o espaço mostram alguns dos seus recantos mais impressionantes. Um desses conteúdos foi partilhado pelo criador de conteúdos Gustavo Henrique, que revelou alguns pormenores da experiência.

"Por aqui vais poder viver experiências como entrar numa caverna em forma de caveira, mergulhar numa piscina que parece uma ilha secreta perdida no meio do oceano e explorar um navio inspirado no famoso filme Piratas das Caraíbas", descreveu.

Além das atrações temáticas, o espaço dispõe ainda de bar, jacuzzi e espreguiçadeiras, para quem prefere descansar e aproveitar o sol. Segundo o criador de conteúdos, as bebidas são adquiridas através de um cartão comprado na receção.

Há ainda uma surpresa para quem comemora o aniversário na Quinta das Riscas. Os aniversariantes podem levar o próprio bolo e recebem um espumante oferecido pela casa. Para mais informações e reservas contacte o local 912 650 099.