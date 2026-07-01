Estas piscinas portuguesas são uma referência mundial e já abriram

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As icónicas piscinas de água do mar de Leça da Palmeira já abriram para mais uma época balnear. Consideradas uma referência mundial da arquitetura, voltam a receber visitantes num dos cenários mais emblemáticos da costa portuguesa.

Depois de vários meses encerrada, a Piscina das Marés, em Leça da Palmeira, voltou a abrir para mais uma época balnear. Projetada pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira e considerada uma obra-prima da arquitetura portuguesa, é uma das atrações de verão mais procuradas da Área Metropolitana do Porto.

Localizada junto ao mar, na praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos, a Piscina das Marés é um complexo de piscinas de água salgada que se destaca pela forma como se integra na paisagem rochosa da costa atlântica. Concebida por Álvaro Siza Vieira na década de 1960 e inaugurada em 1966, a obra foi desenhada para criar a sensação de que as piscinas fazem parte do próprio oceano.

O complexo situa-se na Avenida da Liberdade - 4450-716 Leça da Palmeira, a poucos minutos do centro de Matosinhos e a cerca de 15 minutos de carro do Porto.

A Piscina das Marés funciona apenas durante a época balnear, habitualmente entre junho e setembro. No entanto, as datas de abertura e encerramento podem variar todos os anos, dependendo das decisões da autarquia e das condições da época balnear. Fora desse período, o espaço encerra ao público para utilização recreativa.

Os preços de entrada variam consoante a idade, o dia da semana e a duração da visita.

Tal como o nome indica, a água utilizada nas piscinas é salgada e captada diretamente do oceano. Durante as obras de reabilitação, os sistemas de captação, filtragem e tratamento da água foram modernizados, garantindo melhores condições de utilização.

Além da localização privilegiada, a Piscina das Marés é considerada uma das obras mais importantes da arquitetura portuguesa contemporânea. Desde 2011 é Monumento Nacional e integra o livro "Cem Edifícios do Século XX", uma das mais prestigiadas publicações internacionais dedicadas à arquitetura. É também uma das obras que ajudou a projetar internacionalmente o nome de Álvaro Siza Vieira, vencedor do Prémio Pritzker, considerado o "Nobel da Arquitetura".

Entre 2019 e 2021, o complexo foi alvo de uma profunda intervenção de conservação, restauro e reabilitação, num investimento de cerca de 1,3 milhões de euros. Os trabalhos incluíram a recuperação da estrutura em betão, a reabilitação dos tanques, a modernização do sistema de filtragem e circulação de água, a renovação das infraestruturas elétricas, a construção de novos balneários e a ampliação das áreas de permanência ao ar livre. O próprio arquitecto Álvaro Siza Vieira acompanhou o projeto de reabilitação.

Embora a Piscina das Marés esteja encerrada para utilização recreativa fora da época balnear, continua a ser possível visitar o espaço através de visitas guiadas de interesse arquitetónico e técnico.

Para muitos visitantes, a Piscina das Marés proporciona uma experiência única, onde arquitetura, oceano Atlântico e património se cruzam num dos locais mais emblemáticos da costa portuguesa. É, por isso, uma opção especialmente interessante para quem procura uma alternativa à praia tradicional ou deseja conhecer uma das obras mais importantes de Álvaro Siza Vieira.