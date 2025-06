Férias na maior piscina de ondas do país? Sim, com direito a dormir por lá

Entre palmeiras, uma ilha encantadora, camas de sol e bungalows acolhedores, este é um dos destinos mais paradisíacos do país.

Com quase um quilómetro de extensão de lago, existe uma praia fluvial em Portugal que reúne tudo aquilo que se espera encontrar num resort de sonho. No entanto, não é necessário recorrer a viagens longas nem a aviões: o destino ideal — especialmente para os mais novos — encontra-se dentro do próprio país, envolvido por uma paisagem natural deslumbrante. Trata-se da Praia Fluvial das Rocas, localizada em Castanheira de Pêra, no coração do distrito de Leiria.

Desde a sua inauguração em 2005, este espaço conquistou um lugar de destaque entre os destinos preferidos dos portugueses, atraindo cerca de 100 mil visitantes por ano. Em 2025, reabriu a 31 de maio e permanecerá em funcionamento até 14 de setembro. Se ainda não teve oportunidade de o visitar, vale a pena acrescentar esta praia fluvial e piscina à sua lista de escapadinhas para os dias mais quentes.

A Praia Fluvial das Rocas conta com uma piscina de ondas com 2100 m², sendo a maior do género em Portugal. A animação está garantida. Para além desta piscina, o espaço integra ainda uma albufeira, uma ponte e uma pequena ilha central, ideal para estender a toalha e desfrutar do ambiente paradisíaco, com a serra da Lousã a servir de cenário.

Contudo, este local não se limita aos banhos. É também possível fazer passeios de barco a remos ou em gaivota, praticar stand-up paddle e, para os mais aventureiros, experimentar atividades como slide, escalada e rapel.

Todos estes atrativos fazem da Praia das Rocas o local ideal para passar um dia inesquecível. No entanto, a experiência pode ser tão agradável que não apetece partir. Para quem vem de mais longe, compensa considerar uma estadia. Dentro do recinto, o complexo turístico Villa Praia dispõe de bungalows e quartos. Parque Azul.

Preços e Bilhetes

A entrada na Praia das Rocas é paga, com valores que começam nos 12 euros para adultos e 9 euros para crianças dos 6 aos 10 anos. Existe também uma opção de bilhete familiar — válido para dois adultos e duas crianças (6-10 anos) — com preços a partir de 34 euros.

Os bilhetes estão disponíveis para compra online através do site da BOL.

Como chegar

Castanheira de Pêra é acessível por várias vias principais, como o IC8, IC3, A13, A23 e A1. A vila situa-se a cerca de 30 minutos de Pombal, 40 minutos de Coimbra e Tomar, 1 hora de Leiria e Castelo Branco, e a menos de 2 horas de Lisboa e Porto. Pode consultar a melhor rota no Google Maps.

Veja como está a praia em direto no Beachcam

Para acompanhar em tempo real o ambiente na Praia das Rocas, está disponível uma câmara no site do Beachcam.