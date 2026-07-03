Esta piscina portuguesa esconde um detalhe que a distingue de quase todas as outras

  • Dois às 10

À primeira vista parece apenas mais uma piscina, mas há um detalhe que a torna verdadeiramente especial.

Existem locais em Portugal que continuam fora do radar de muitos, apesar de serem perfeitos para aproveitar os dias quentes de verão. Um desses exemplos é a Piscina Natural de Ançã, no concelho de Cantanhede, que se distingue pela água cristalina alimentada diretamente pela nascente de um rio.

A recomendação foi partilhada pelo casal Joana Ribeiro e Hugo, conhecidos no Instagram como @os_sapona, que deram a conhecer este espaço natural através de um vídeo publicado naquela rede social.

"Piscina natural e gratuita. A água vem diretamente da nascente do rio, por isso está sempre bem fresquinha e cristalina, até nos dias mais quentes", referem os criadores de conteúdos.

Além da qualidade da água, o casal destaca o ambiente tranquilo e familiar. Nas proximidades há zonas relvadas para estender a toalha, cafés e outras comodidades que permitem desfrutar de um dia de descanso em contacto com a natureza, sem qualquer custo de entrada.

Localizada no centro da vila, a Piscina Natural de Ançã está aberta durante a época balnear, entre 14 de junho e 14 de setembro. Ao longo deste período, o espaço dispõe diariamente de dois nadadores-salvadores, reforçando a segurança de todos os banhistas.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Quem pretender visitar o local pode deixar o carro junto ao Parque Desportivo de São Sebastião, onde se encontra o estacionamento mais próximo, situado a cerca de 500 metros da piscina.

Com água fresca durante todo o verão e um ambiente sereno, este é um dos segredos mais bem guardados da região de Cantanhede para quem procura escapar às praias mais movimentadas e desfrutar de um mergulho em plena natureza.

https://www.instagram.com/reel/DNymbXl0BYC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Temas: Piscina Natural de Ançã Cantanhede
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Estas piscinas portuguesas são uma referência mundial e já abriram

Esta piscina de água salgada a 29 ºC fica numa praia em Portugal e tem entrada é gratuita

Parece um resort, mas é uma piscina gratuita escondida em Portugal

Esta piscina oceânica em Portugal está a deixar toda a gente rendida (e é grátis)

Dicas

Águas mornas em Portugal? Há uma praia a apenas 1h30 de Lisboa onde isso é possível

Há 3h e 58min

Não tem ar condicionado? Poucos sabem que a ventoinha pode funcionar como um

Hoje às 15:00

Não é na Disneyland, é em Portugal. Este lugar parece saído de um filme de Piratas das Caraíbas

Ontem às 17:00

Este mini ar condicionado com gelo é a solução mais eficaz para os dias de calor intenso que se avizinham

Ontem às 11:09

Estas piscinas portuguesas são uma referência mundial e já abriram

1 jul, 16:00

Esta piscina de água salgada a 29 ºC fica numa praia em Portugal e tem entrada é gratuita

1 jul, 15:00

Custa 142€ e faz o mesmo: o aspirador que está a fazer esquecer a marca Dyson

1 jul, 12:12
MAIS

Mais Vistos

Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”

Hoje às 10:40

“As coisas com ela como é que estão?”: Afonso Leitão fala sobre a relação com Jéssica Vieira

Hoje às 10:32

Afonso Leitão recorda postura do passado: “Eu nem sabia o que estava a fazer”

Hoje às 10:13

Afonso Leitão admite medos: “Tinha muito receio do que as pessoas iam pensar”

Hoje às 10:13

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Há uma razão para esta tarte de maçã e leite condensado estar a tornar-se viral

1 jul, 17:00

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

30 jun, 16:00

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Fora do Estúdio

Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão reaproxima-se de ex-concorrente: «Encontrámo-nos»

Hoje às 15:23

De vestido branco, Cristina Ferreira vive experiência inesquecível: «Das melhores da minha vida»

Hoje às 14:27

Tudo a postos para o bebé. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já estão a viver na nova casa de sonho

Hoje às 14:03

Liliana Oliveira faz mudança de visual radical. E um ex-concorrente não demorou a reagir: «Não gostei nada»

Ontem às 14:44

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Esta piscina portuguesa esconde um detalhe que a distingue de quase todas as outras

Há 2h e 58min

Águas mornas em Portugal? Há uma praia a apenas 1h30 de Lisboa onde isso é possível

Há 3h e 58min

Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão reaproxima-se de ex-concorrente: «Encontrámo-nos»

Hoje às 15:23

Não tem ar condicionado? Poucos sabem que a ventoinha pode funcionar como um

Hoje às 15:00