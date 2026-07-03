Esta piscina portuguesa esconde um detalhe que a distingue de quase todas as outras

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À primeira vista parece apenas mais uma piscina, mas há um detalhe que a torna verdadeiramente especial.

Existem locais em Portugal que continuam fora do radar de muitos, apesar de serem perfeitos para aproveitar os dias quentes de verão. Um desses exemplos é a Piscina Natural de Ançã, no concelho de Cantanhede, que se distingue pela água cristalina alimentada diretamente pela nascente de um rio.

A recomendação foi partilhada pelo casal Joana Ribeiro e Hugo, conhecidos no Instagram como @os_sapona, que deram a conhecer este espaço natural através de um vídeo publicado naquela rede social.

"Piscina natural e gratuita. A água vem diretamente da nascente do rio, por isso está sempre bem fresquinha e cristalina, até nos dias mais quentes", referem os criadores de conteúdos.

Além da qualidade da água, o casal destaca o ambiente tranquilo e familiar. Nas proximidades há zonas relvadas para estender a toalha, cafés e outras comodidades que permitem desfrutar de um dia de descanso em contacto com a natureza, sem qualquer custo de entrada.

Localizada no centro da vila, a Piscina Natural de Ançã está aberta durante a época balnear, entre 14 de junho e 14 de setembro. Ao longo deste período, o espaço dispõe diariamente de dois nadadores-salvadores, reforçando a segurança de todos os banhistas.

Quem pretender visitar o local pode deixar o carro junto ao Parque Desportivo de São Sebastião, onde se encontra o estacionamento mais próximo, situado a cerca de 500 metros da piscina.

Com água fresca durante todo o verão e um ambiente sereno, este é um dos segredos mais bem guardados da região de Cantanhede para quem procura escapar às praias mais movimentadas e desfrutar de um mergulho em plena natureza.

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