Há uma piscina oceânica em Portugal que está a atrair turistas de todo o lado — e é gratuita

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É um dos segredos mais bem guardados do litoral português, mas já não passa despercebido: esta piscina oceânica gratuita está a atrair cada vez mais curiosos.

Quando se fala em Cascais, é habitual pensar de imediato nas suas praias de areia branca. No entanto, nem todos apreciam areais — e é precisamente aí que se destaca um verdadeiro tesouro para os amantes do mar: a Piscina Ocêanica Alberto Romano, localizada no paredão de Cascais.

Situada entre a Praia da Duquesa e a Praia das Moitas, em frente ao antigo Hotel Estoril-Sol, esta piscina é alimentada pelas águas do oceano. Com cerca de 50 metros de extensão, é uma das maiores piscinas oceânicas em Portugal e atrai veraneantes de todas as idades. A baixa profundidade, aliada à presença de nadadores-salvadores, torna-a numa opção ideal para famílias com crianças.

O nome da piscina homenageia um antigo presidente da Junta de Turismo da Costa do Estoril. O acesso é simples: fica próxima da estação de comboios de Cascais e, para quem se desloca de carro, existe estacionamento pago na Alameda Duques de Palmela.

Para além dos mergulhos, o espaço dispõe de uma esplanada com bar e restaurante, perfeita para momentos de descanso com vista para o mar. A entrada é gratuita, mas, sendo um local bastante concorrido, chegar cedo é essencial para garantir lugar.

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Temas: Piscina Ocêanica Alberto Romano
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