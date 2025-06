A piscina oceânica de cidade em Portugal que deixa os turistas rendidos. E é gratuita

É de acesso livre e é perfeita para quem adora dar mergulhos em água salgada sem ter de pôr os pés na areal

Quando se pensa em Cascais, é natural que as praias de areia branca venham logo à mente. No entanto, para quem prefere evitar os areais, há uma alternativa encantadora que convida a longos mergulhos em água salgada: a Piscina Oceânica Alberto Romano, situada no paredão de Cascais.

Localizada entre a Praia da Duquesa e a Praia das Moitas, mesmo em frente ao antigo Hotel Estoril-Sol, esta piscina é alimentada diretamente pelo oceano. Com aproximadamente 50 metros de comprimento, é uma das maiores piscinas oceânicas do país, atraindo os veraneantes que por ali passam. A sua profundidade reduzida e a presença de nadador-salvador tornam-na especialmente popular entre famílias com crianças.

A piscina foi nomeada em homenagem a um antigo presidente da Junta de Turismo da Costa do Estoril e destaca-se também pela facilidade de acesso. Encontra-se a uma curta distância a pé da estação de comboios de Cascais, o que a torna conveniente para quem se desloca em transportes públicos. Para quem vai de carro, existe um parque de estacionamento pago na Alameda Duques de Palmela. O local dispõe ainda de uma esplanada com bar e restaurante.

A entrada é gratuita, mas o espaço costuma ser bastante procurado. Por isso, recomenda-se chegar cedo para garantir lugar.