Influenceres descobrem piscinas naturais de sonho em Portugal. E não, não é o Gerês

Um tesouro aquático onde a natureza e a frescura se encontram num cenário de tirar o fôlego.

Encontrámos um destino imperdível para os amantes da natureza. As piscinas naturais de Cortes do Meio, situadas na Serra da Estrela e alimentadas por riachos de águas cristalinas, destacam-se pela sua beleza deslumbrante e são um refúgio ideal para quem procura escapar ao calor.

No coração da Serra da Estrela, este conjunto de cascatas e piscinas naturais esculpidas na rocha estende-se ao longo da ribeira semi-glaciar de Cortes. À medida que a ribeira se divide, forma recantos aquáticos que surpreendem pela sua envolvência. Mesmo antes de mergulhar nas águas, a paisagem conquista pelo contraste entre o azul límpido e o verde da vegetação — uma imagem digna de postal.

Este é um dos locais a não perder durante os meses de verão. Em Cortes do Meio não existem apenas uma ou duas lagoas, mas mais de uma dezena de cascatas e poços com águas cristalinas (embora bastante frias), perfeitos para banhos em dias de calor.

Estes verdadeiros tesouros naturais merecem ser explorados, mas exigem algum esforço. A partir da aldeia de Cortes do Meio, existe sinalização para 12 dos poços mais conhecidos. Contudo, para os descobrir todos, será necessário aventurar-se e explorar mais a fundo esta zona da serra.

Entre os poços mais emblemáticos encontram-se o Poço da Fatela, o Poço do Funil, o Poço do Forno Velho, o Poço da Formiga, o Poço do Combarão, o Poço do Embude, o Poço da Penha Fundeira, o Poço do Inferno e o Poço da Cascata. Este último, localizado a 1400 metros de altitude, destaca-se pela sua impressionante queda de água com 20 metros de altura.

Para quem viaja em família, o Poço da Ponte Velha é uma das melhores opções, devido à menor profundidade. É também considerado um dos mais fotogénicos.

Para conhecer as lagoas mais conhecidas, existem percursos sinalizados – alguns ideais para caminhadas, outros indicados para BTT. É essencial levar calçado adequado, bastante água e roupa para mergulhar.