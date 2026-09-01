Antes de dizer adeus ao verão, mergulhe na piscina gratuita mais bonita de Portugal

O verão está quase a acabar, mas ainda há tempo para conhecer a piscina gratuita mais bonita de Portugal.

No coração da Serra do Caldeirão, no concelho de Loulé, encontra-se a Fonte da Seiceira, uma nascente de água termal férrea que alia a beleza natural a benefícios terapêuticos para o aparelho digestivo. Na aldeia do Ameixal, junto à fonte, existe uma piscina de acesso gratuito, perfeita para quem procura uma forma de escapar ao calor nos dias mais quentes.

Ao longo deste verão, a piscina atraiu vários portugueses. A criadora de conteúdos @inesribeeiro partilhou um vídeo no TikTok onde destacou o azul límpido da água, que surpreendeu muitos dos utilizadores. Na caixa de comentários, várias pessoas referiram que este é um local onde é possível aproveitar os dias de calor e que "tem todas as condições para passar um dia".

A Fonte da Seiceira situa-se junto à Estrada Nacional 2, tendo um acesso fácil e diversas infraestruturas destinadas aos visitantes. Entre elas estão casas de banho, chuveiros, parque infantil, zonas de piquenique, churrasqueiras e um restaurante.

Para além da vertente de lazer, os visitantes podem também encher garrafas com a água da fonte, conhecida há vários anos pelas suas propriedades benéficas. Desde a primeira metade do século XX, o Ameixial tem-se afirmado como um destino de turismo de saúde, recebendo visitantes à procura de bem-estar e de alívio para diferentes doenças, num contexto favorecido pelo clima mediterrânico da região.