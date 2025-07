A piscina gratuita mais secreta de Portugal (e está longe da confusão)

Descubra um dos segredos mais bem guardados de Portugal: uma piscina gratuita, num local tranquilo e longe da confusão habitual. Perfeita para si que procura relaxar em paz, afastado do bulício das zonas turísticas mais conhecidas.

Se procura um lugar calmo para desfrutar de um dia no Algarve, afastado do movimento das praias mais conhecidas, o Parque de Lazer da Fonte Férrea de Cachopo é a escolha perfeita — e quem lá vai afirma que gosta muito do local.

Situado no concelho de Tavira, este espaço conta com uma piscina e um tanque envoltos por relva verde, num cenário natural ideal para famílias, grupos de amigos ou para quem deseja simplesmente descansar.

Além das áreas aquáticas, o parque oferece estacionamento, chuveiros, parque de merendas, grelhadores e casas de banho, assegurando todas as facilidades necessárias para um dia confortável. O horário de funcionamento é das 10h às 20h, diariamente.

